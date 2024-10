Alcalde de Pespire hace angustioso llamado al gobierno por situación dramática tras lluvias

Tegucigalpa – El alcalde de Pespire, departamento de Choluteca, Héctor Samuel Colindres García lanzó un angustioso llamado a las autoridades del gobierno central por la situación caótica que atraviesan por las últimas lluvias.

– El jefe edilicio lamentó que los accesos al municipio están intransitables producto de las últimas lluvias.

– Al menos 200 familias están seriamente afectadas por el temporal lluvioso.

Denunció que cinco regidores (tres del Partido Liberal, uno de Libre y uno del Nacional) de la corporación municipal se niegan a asistir a las convocatorias para atender la emergencia provocada por las lluvias.

“Les hago un llamado a esos cinco regidores que se pongan la mano en la conciencia, necesitamos el apoyo para que los recursos del gobierno vengan y poder dar respuesta a estas personas que están damnificadas. No es posible que estos regidores estén queriendo cobrar extorsión”, señaló.

Clamó por una mano por parte del gobierno, a quien le pidió que les envíe una comisión para que evalúe los daños del municipio.

El edil desglosó que el municipio de Pespire está compuesto por 28 mil personas que habitan los 376 kilómetros cuadrados y que viven en nueve aldeas, el casco urbano y 22 barrios.

En otro apartado, el alcalde Colindres reconoció que ha recibido las transferencias municipal y únicamente está pendiente el tercer trimestre que no se ha producido porque los cinco regidores están en contra de todo y no quieren aprobar nada.

Lamentó que debido a la migración ya no hay gente disponible para trabajar en labores agrícolas en ese término municipal. “Tenemos aldeas completas que ya no hay gente, por ejemplo de San Juan Bosco se nos han ido unas 300 personas, de todas las aldeas se han ido a España, Estados Unidos, ya no se encuentran ni trabajadoras domésticas”. JS