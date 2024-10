Alcalde de Danlí denuncia cobros excesivos a migrantes por parte de empresa de transporte ajena al municipio

Tegucigalpa- Una empresa de transporte externo está realizando cobros excesivos a migrantes, así como amenazando a taxistas y otros empresarios locales para que cesen sus operaciones,denunció el alcalde de la ciudad de Danlí Abraham Kafati.

El edil expresó su preocupación y malestar ante la situación que enfrenta la terminal de transporte municipal.

En ese sentido el alcalde indicó que la Dirección de Transporte del IHTT, ha instalado una ventanilla única en la terminal, la cual es manejada por la corporación municipal, sin previo aviso. Kafati cuestionó la legalidad de esta acción, señalando que no se ha consultado ni se ha informado a la municipalidad sobre las intenciones de la misma.

«Nosotros estamos sumamente extrañados porque han venido a ordenar como si fueran dueños del espacio. Eso no es posible. Hasta ahora, no hemos cobrado nada a los transportistas, porque consideramos que no era necesario. Pero ahora están trayendo transportistas de fuera de la ciudad de Danlí que no pagan impuestos ni tienen permisos de operación, y vienen a lucrar en nuestro municipio”, anotó el edil.

El alcalde también reveló que, según testimonios de migrantes, se están cobrando tarifas exorbitantes por el transporte hacia la frontera, alcanzando.

«Es nuestra responsabilidad regular esta situación como corporación municipal. El pueblo eligió esta corporación para que defienda sus intereses, y eso es lo que estamos haciendo», enfatizó Kafati. Aseguró que los transportistas locales, que cuentan con permisos y cumplen con sus obligaciones fiscales, deben ser protegidos ante esta situación injusta.

El alcalde concluyó haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen acción y se revisen las operaciones de estas empresas de transporte ajenas al municipio, que están perjudicando tanto a los migrantes como a los transportistas locales.LB