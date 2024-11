Alberto, «El Patrón» asegura que en WWE no basta sólo con ser un buen luchador

México.- Alberto, «El Patrón», único mexicano de nacimiento campeón de peso completo en la WWE, aseguró este jueves que en la empresa más grande de lucha libre del mundo no es suficiente con ser un buen gladiador en el ring, sino que también debes tener habilidades escénicas.

“En la WWE debes ser bueno tanto en la técnica, como tener presencia escénica, saber desenvolverte en público y saber qué hacer enfrente de la cámara. Debes llenar todas las cajitas, de nada sirve tener un talento impresionante en el cuadrilátero si no tienes presencia física o si no sabes transmitir a los aficionados con el micrófono”, explicó a EFE.

El hijo de la leyenda mexicana Dos Caras debutó en la WWE en 2010 bajo el nombre de Alberto del Río, después de una carrera de una década en México.

El papel del oriundo de San Luis Potosí en la compañía estadounidense fue principalmente el de rudo, para lo cual tuvo que mejorar sus herramientas como actor en el centro de capacitación de la WWE.

“No dejé que el ego me llevara hasta las nubes y me fui a la escuela de WWE a aprender cómo hablar en frente del micrófono, saber qué hacer con una cámara e incorporar la parte histriónica dentro de mi repertorio, algo que no te enseñan en México”.

Además de aprender a desenvolverse al frente de una cámara, «El Patrón» incrementó su nivel de inglés, algo básico para ser una súper estrella de la empresa líder de deporte entretenimiento que, junto a la UFC, campeonato de artes marciales mixtas, forman un emporio valorado en 21.000 millones de dólares, propiedad de Endeavor.

“Yo me fui con un 35 o 40 por ciento de inglés, el resto lo aprendí allá hablando (…) En la WWE no te exigen ser un buen actor, sino que te piden desarrollar una historia como cuando atropellé a Santa Claus en una navidad”, añadió El Patrón.

Desde que Alberto salió en 2016 de la empresa, no ha habido otro mexicano que haya igualado sus logros, entre los que se incluyen ganar el Royal Rumble de 2011 y reinados con los títulos más importantes de la empresa.

Tras Alberto, lo intentaron luchadores como Místico, que en la primera década de los años 2000 generó el último ‘boom’ de la lucha libre, pero no sobresalió en la WWE por no dominar el inglés y no saber manejarse ante la cámara, y más recientemente Andrade, uno de los últimos talentos de México que no cautivó a los directivos de la empresa.

Sobre su futuro, «El Patrón» admitió que piensa que su retirada llegará en máximo cuatro años por una cuestión “personal” y que no le quita el sueño un posible regreso a la WWE.

Por el momento, Alberto se encuentra en Lucha Libre AAA, una de las dos empresas mexicanas más importantes, y su siguiente gran evento será Rey de Reyes, que será transmitido en México por el canal Space el 3 de febrero próximo.