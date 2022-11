Al menos 32 personas transgénero fueron asesinadas en EE.UU. en 2022

Washington- Al menos 32 personas transgénero o que no se identifican con su sexo de nacimiento fueron asesinadas en lo que va de 2022 en EE.UU., publicó este miércoles la organización Campaña Derechos Humanos (HRC, en inglés) en su informe anual.

Estas 32 muertes elevan a más de 300 las personas transgénero asesinadas en el país durante la última década, desde que el grupo empezó a documentar estos crímenes de odio en 2013.

A cuatro jornadas del Día de la Memoria Transgénero, HRC, que aboga por los derechos LGBTQ+, presentó los datos recopilados con relación a la violencia que sufren las personas con disforia de género en EE.UU.

Las personas transgénero no blancas comprenden el 81 % de las víctimas de este año y, como en el pasado, las mujeres transgénero siguen llevándose la peor parte, ya que representan cuatro de cada cinco casos.

Las víctimas son «abrumadoramente negras, menores de 35 años y asesinadas con armas de fuego», constata el informe, puesto que la epidemia de violencia afecta «desproporcionadamente» a las mujeres transgénero afroamericanas, que suponen dos de cada tres muertes.

Asimismo, el 81 % de las víctimas de este año tiene menos de 35 años, mientras que siete de cada diez fallecimientos en 2022 involucraron una arma de fuego.

Por otro lado, la informe también apunta a la violencia policial contra los transgénero en Estados Unidos, asegurando que desde 2013 un total de 15 personas han muerto a manos de la policía o cuando estaban detenidas en prisiones o centros de detención de inmigración.

En el 40 % de esos casos de agresiones policiales contra personas transgénero, no se conoce al autor de los hechos. Del 60 % restante, aproximadamente dos tercios de las víctimas fueron asesinadas por una persona que conocían.

HRC advierte de que la recopilación de datos a veces no es fiel a la realidad, ya que algunos casos pasan desapercibidos y no son reportados, mientras que otros no se identifican adecuadamente como violencia contra personas transgénero.

