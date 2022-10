Ahorro Fest, iniciativa que promueve conceptos básicos para sanear finanzas de emprendedores hondureños

Tegucigalpa – Banco Ficohsa acompaña la iniciativa del “Primer Ahorro Fest”, un proyecto que busca fortalecer conceptos básicos financieros personales, así como de los emprendedores hondureños, donde más de 700 personas se dieron cita en un hotel de la capital Tegucigalpa, para participar en el evento educativo basado además, en temas relacionados a los negocios.

Ahorro Fest, es un proyecto originado por Ali Kafie, emprendedora, mentora y creadora del programa “Tu bienestar financiero”, que expuso sobre las estrategias de negocios, junto a conferencistas como: Jaime Jaramillo de Colombia, Margarita Pasos de Estados Unidos, Alicia Márquez de México y el hondureño Julio Pineda, entre otros.

La formación como pilar de progreso

“Con el tiempo me he dado cuenta que muchos al igual que yo, recibimos formación académica y nos especializamos en diferentes sectores, pero no estamos formados a un tema tan elemental para nuestro futuro y es que no recibimos educación financiera, esta es una asignatura que no existe en los colegios y universidades”, dijo inicialmente Kafie.

Refirió además que es importante la salud física y que si ésta se tiene, entonces se ha ganado el 50% de la batalla, pero que el resto corresponde a la sanidad financiera que se pueda tener, misma que se traduce en la educación en finanzas que se pueda alcanzar, el conocimiento es tan importante porque en esa misma medida se tomarán mejores decisiones.

El poder del pensamiento humano

Por su parte, la conferencista estadounidense, Margarita Pasos, enfatizó en la necesidad de adoptar una conducta positiva que permita tener una mentalidad que supere de manera constante, todos los obstáculos que las mismas personas puedan identificar, en la búsqueda de sus metas, sueños y desafíos, todo es posible si persisten buenos pensamientos.

Pasos, instó a los hondureños a no dejarse vencer por los pensamientos negativos, porque ese escenario podría convertirse en un estilo de vida que puede consumir las aspiraciones, tampoco por el estrés, un estado que definió como perjudicial cuando supera la capacidad de pensar en los que es posible y no en lo que es inalcanzable.

El conocimiento frente a los retos

Alicia Márquez, agregó que “el desarrollo personal se basa en buscar lo que no es proporcionado en casa, entonces entre más nos capacitamos, podremos optar a mejor estilo de vida. Tenemos que entender que vamos a manejar dinero toda la vida, entonces a veces nos preguntamos que a otros les va mejor que a mí, pues porque tiene más información”.

Según Márquez, “el conocimiento es tan importante que puede representar el despliegue al desarrollo personal y familiar, esto apenas es el inicio, hay que seguir capacitándose porque todavía hay más, ahora hay tantas herramientas, tecnología, libros, videos, me voy contenta de ver el interés que mostraron los hondureños por mejorar sus conocimientos financieros”.

Hace falta más iniciativas de educación financiera

Por su parte Jaime Jaramillo, hizo énfasis en que la educación financiera debería ser impartida desde las escuelas hasta las universidades, ya que nunca se enseña a manejar el dinero, por el contrario nos dicen que el dinero es malo, que siempre falta y es escaso, entonces son patrones que se van que quedando en la mente y genera pobreza.

“Pero hay algo más, desde la pobreza surge esa necesidad de buscar el dinero pero con el riesgo que cuando este se encuentra, no somos capaces de poderlo administrar, por ello son necesarios más eventos de esta naturaleza para que se pueda brindar las herramientas que por esas cosas de vida, no fueron proporcionadas oportunamente”. JP