Acusado por muerte de mujer que empujó a vías del tren no irá a juicio

Nueva York – El hombre acusado por la muerte de una mujer asiática a la que empujó a las vías del metro en momentos en que se acercaba a la céntrica estación de Times Square el pasado 15 de enero, no se enfrentará a los tribunales tras ser declarado no apto para un juicio y será recluido en una institución psiquiátrica de forma indefinida.

Simon Martial, un vagabundo de 61 años que sufre esquizofrenia, fue acusado por la muerte de Michelle Go, pero una evaluación médica determinó que no es apto para ser juzgado.

La Fiscalía de Manhattan no impugnó la decisión médica y se mostró de acuerdo con que fuera enviado a la institución, señala el diario The New York Times.

La evaluación fue realizada por psiquiatras del hospital Bellevue, según su abogado H. Mitchell Schuman.

Según el diario, en una breve audiencia judicial celebrada el martes en un tribunal de Manhattan, a la que Simon no se presentó, el juez suspendió su caso penal y precisó que si el acusado alguna vez está en condiciones de ser juzgado, el caso se reanudará.

El pasado 15 de enero Michelle Go, de 40 años, fue empujada a la vía del metro y arrollada por un tren de la línea R que llegaba en ese momento a la plataforma.

Martial escapó tras el ataque y posteriormente se entregó a la policía. El incidente puso de relieve una vez más el problema de los vagabundos, muchos con problemas mentales, que se encuentran en las estaciones del metro y que en el pasado han causado otras muertes.

El alcalde Eric Adams lanzó una campaña que involucra a todas las agencias para atender este problema y que ha sido criticada por los defensores de los sin techo porque no incluye una vivienda para estos. JS