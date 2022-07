Acción Social Menonita pide se decrete emergencia humanitaria por crisis migratoria

Tegucigalpa – César Ramos de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), consideró este martes que es oportuno que el gobierno que preside Xiomara Castro de Zelaya declare una emergencia humanitaria por la crisis migratoria que hay en Honduras.

En ese sentido, manifestó que el fenómeno migratorio no se está atendiendo de manera muy reactiva y que es lamentable que se espere que pasen tragedias como el accidente donde fallecieron al menos seis hondureños en San Antonio, Texas, Estados Unidos (EEUU).

“Esta crisis migratoria debe convocarnos a una emergencia humanitaria que permita activar los entes de respuesta del gobierno y la sociedad civil de manera ordenada y estructurada para que podamos evitar tragedias y no solo reaccionar al hecho cuando ya no se puede hacer nada”, dijo.

Asimismo, el representante de la Acción Social Menonita, dijo en declaraciones a Radio América que debe promoverse una estrategia de intervención con Guatemala, México y Estados Unidos, para enfrentar el fenómeno migratorio en la región pero de una manera más dedicada.

“Uno escucha el discurso oficial de las autoridades de estos países y pareciera que todo está bien en materia de respeto a los derechos humanos, sabemos que de fondo el enfoque en que se sustenta el abordaje de la migración irregular es en seguridad nacional basado en doctrina de seguridad nacional”, agregó.

Finalmente, señaló que si el discurso no cambia, seguirá habiendo criminalización y estigmatizando para los migrantes como delincuentes y personas no gratas “mientras no se cambie por un enfoque de derecho, seguiremos viendo represiones con abuso de autoridad y lastimando la integridad física de los migrantes”, concluyó. JP