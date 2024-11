Abogado Chajtur señala que una cárcel en una barcaza es más económica

Tegucigalpa – El abogado Carlos Chajtur señaló que la construcción de la cárcel en la isla del Cisne que impulsa el Gobierno de Xiomara Castro obligaría a una reforma la legislación penitenciaria puesto que esta prevé que el privado de libertad se encuentre cercano a sus familiares.

“Cuando escucho ese tipo de expresiones de qué ´va porque va´ me parece que no son de un presidente, más parece un capricho personal, sobre todo cuando no ha sido sometido a un proceso de análisis, formal y serio y sobre todo porque existen otras opciones que son más económicas para construir una cárcel de máxima seguridad”.

Para el caso, el profesional del derecho, mencionó las prisiones en barcazas, las que se pueden situar a cierta distancia de la costa y movilizarse cuando sea requerida su movilización.

Esta alternativa, dijo Chajtur “es mucho más económica, creo que como está la situación actual de país, sería una opción más conveniente esa que la construcción de un centro penal en la isla del Cisne, y a un costo realmente estratosférico, 800 millones de dólares es lo que yo he escuchado que va costar, cuando una cárcel en territorio continental o una barcaza es muchísimo menos”. VC