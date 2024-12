Aaron Rodgers, dispuesto a ser mentor de un quarterback novato en los Jets en 2025

Redacción Deportes – El veterano Aaron Rodgers, quarterback de los New York Jets, afirmó estar dispuesto a ser mentor de un quarterback novato en la temporada 2025 de la NFL, en la cual aún no decide si jugará.

«Si los Jets me piden que regrese y seleccionan a un chico, claro que sería su mentor, aunque trataría de jugar lo mejor posible para mantenerlo en la banca», aseveró Rodgers, quien tiene 41 años.

Aaron Rodgers, quien ganó el Super Bowl XLV, en el que fue designado MVP con los Green Bay Packers, ha tenido una difícil temporada con los Jets, equipo con el que acumula cuatro triunfos y 10 derrotas, registro que tiene al equipo sin posibilidades de alcanzar los playoffs a tres partidos del final de la campaña.

Rodgers, quien pasó 18 temporadas en los Packers, firmó con los Jets en 2023, temporada en la que se rompió el tendón de Aquiles en su debut en la semana 1, lesión que le exigió una larga recuperación que le permitió volver hasta el primer partido de la actual campaña.

Después de 14 juegos en los que estuvo lejos del nivel alguna vez exhibido en Green Bay, el nacido en Chico, California, avisó que una vez terminada la temporada se tomará unos días para decidir si desea volver para el 2025.

«Me tomaré un tiempo después de este año, a menos que me dejen ir de inmediato. No importa lo que suceda, me alejaré de esto un tiempo para pensar», dijo el mariscal de campo.

A pesar de las dudas que tiene para empezar su temporada número 21 en la NFL, se mostró dispuesto para encaminar a un joven quarterback, como alguna vez lo hizo cuando Jordan Love llegó como su respaldo a los Packers.

«Cuando seleccionaron a Jordan sentí que estaba a un paso de quedarme en la banca y entonces tuve una temporada en la que gané el premio al Jugador Más Valioso, así es esta liga. Tienes que demostrar que puedes jugar todas las semanas», recordó.

Love arribó a Green Bay en 2020 con 22 años, Rodgers tenía 36, a pesar de su veteranía jugó a un alto nivel y mantuvo al chico en la banca desde 2020 hasta 2022, cuando dejó al equipo para seguir su carrera en New York.

En el presente Jordan Love es el titular a los Packers, equipo que está aun triunfo de clasificar a playoffs; una muestra de que Rodgers puede hacer de mentor de un novato.

El futuro del Aaron en New York dependerá de lo que determinen los que lleguen a ocupar los cargos de gerente general y entrenador en jefe, luego de que Joe Douglas y Robert Saleh, quienes ocupaban esas posiciones, fueron despedidos en meses pasados. JS