A un año de su lanzamiento TENGO se convierte en la Tarjeta Recargable #1 de Honduras

Tegucigalpa – TENGO se enorgullece de conmemorar el primer aniversario de su Tarjeta Recargable Visa, un producto financiero innovador de última generación que ha transformado la manera en la que los hondureños manejan su dinero.

La Tarjeta Recargable Visa TENGO ha permitido a los usuarios despegarse del efectivo, facilitando el acceso al medio de pago más accesible, innovador y seguro del mercado.

En una ceremonia que reunió a representantes de la industria financiera, autoridades, clientes, aliados y colaboradores, los líderes de TENGO compartieron sus experiencias sobre el impacto que ha tenido la tarjeta en el mercado nacional. “Hoy celebramos no solo un aniversario, sino el impacto que hemos tenido en el mercado. Hemos roto paradigmas y demostrado que en Honduras también lideramosen innovación financiera”, afirmó Jennifer Ruiz, Gerente Comercial país, destacando la rápida adopción de la tarjeta por parte de las personas.

La tarjeta recargable Visa TENGO ha sido diseñada con un enfoque centrado eb la experiencia del cliente, permitiendo a los usuarios acceder a los mejores beneficiois del mercado. La tarjeta se emite de manera instantánea desde la App, kioskps y puntos TENGO, así como Apps de deliveries y a través de nuestros aliados estratégicos, como Supermercados La Colonia, farmacia Kielsa, Circle K y muchos más.

A diferencia de las tarjetas tradicionales, la Tarjeta Recargable TENGO es infoless (sin información), no tiene nombre en el plástico, no lleva número de verificación impresa, no expone la fecha de vencimiento y el número de la Tarjeta aparece enmascarado. Esto la convierte en la opción más segura del mercado, ofreciendo tranquilidad a los usuarios. Además, cada cliente puede administrar su tarjeta de manera sencilla desde la App TENGO.

Ruiz anunció “Hace un año nos propusimos diseñar y lanzar el producto más accesible, innovador y seguro para el mercado hondureño y 12 meses después de esfuerzo continúo, nos hemos posicionado como la Tarjeta recargable #1 del mercado hondureño y VISA nos ha reconocido oficialmente por este logro”.

Desde su lanzamiento, la tarjeta ha registrado un crecimiento impresionante en el número de usuarios y transacciones. Los datos indican que miles de hondureños han adoptado la tarjeta recargable Visa TENGO como su principal medio de pago, convirtiendo a TENGO en un puente hacia la inclusión financiera. “Cada transacción realizada, cada tarjeta activada, nos mostró que estábamos en el camino correcto”, indicó Ruiz resaltando el compromiso de TENGO de seguir innovando la experiencia del cliente.

Adicionalmente, los usuarios pueden disfrutar de notificaciones automáticas de transacciones, anuncios y promociones exclusivas, así como acumular “Coins” por cada compra, que pueden ser redimidos por dinero en efectivo. Este enfoque en la tecnología y la experiencia del cliente posiciona a TENGO como un líder en soluciones de pago en Honduras.

Joel bendeck, gerente General de TENGO, realizó el brindis por el primer aniversario de la Tarjeta Recargable Visa TENGO.

A medida que la tarjeta TENGO se embarca en su segundo año, la empresa tiene grandes planes para el futuro, incluyendo el desarrollo de nuevas funcionalidades en la App. “Queremos que cada persona que use una tarjeta TENGO sienta que tiene en sus manos algo más que una tarjeta, queremos que sientan que tienen una herramienta poderosa que les abre las puertas a un universo de posibilidades”, concluyó Joel Bendeck, gerente General de TENGO.

La Tarjeta Recargable Visa TENGO se presenta como la solución de pago más innovadora y segura, diseñada para satisfacer las necesidades de los hondureños reafirmado su lema: “¡Como el efectivo, pero mejor!”.