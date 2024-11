Cinco meses después del juicio de JOH ¿qué ha pasado en Honduras?

Tegucigalpa – Han pasado cinco meses desde el histórico juicio en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y la espera de los requerimientos fiscales prometidos por la Fiscalía hondureña, que incluso envió una misión de fiscales a la Corte Sur de Manhattan, no llegan.

Analistas y representantes de la sociedad civil indicaron a Proceso Digital que pese a las críticas por su presencia en New York, la misión del Ministerio Público generó mucha expectativa por parte de la ciudadanía hondureña que espera ver si existen líneas de investigación de personas que fueron mencionadas en este juicio donde el exmandatario fue condenado por conspiración para importar cocaína y vinculados con armas a Estados Unidos.

Ante la poca información que se conoce sobre los avances de la investigación a raíz de la presencia ‘in situ’ de fiscales en el denominado juicio del siglo, analistas políticos señalan que los resultados divulgados hasta ahora, dejan mucho que desear.

En comparecencia pública este martes, al Fiscal General Johel Zelaya se le consultó sobre las diligencias del equipo fiscal que viajó al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández a la ciudad de New York, Estados Unidos, a lo que respondió “los casos mencionados en el juicio de Juan Orlando Hernández se están investigando, créanme no vamos a dejar de investigar ningún caso, quien sea que esté involucrado porque al final la historia de este Ministerio Público a quien va a juzgar no es a los que mencionaron, es a mí, a nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros a los que investigamos”.

Dejó claro que si en las menciones de personajes políticos no se encuentran delitos y que se trate de una alusión por sí sola, no hace prueba, debemos estar claros, “vamos a cerrar los casos con valentía sea quien sea”, eso se lo daremos a conocer al pueblo hondureño.

Hermetismo en el MP

Al anunciar el envío de la comitiva, conformado por miembros de la Fiscalía General, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el MP informó que los fiscales presentarían un informe a las autoridades superiores.

El informe preparado por esta comitiva, cuyos datos son mantenidos en total resguardo, servirá “para dar alta prioridad a nuevas investigaciones o ampliar las líneas ya existentes en torno a casos de criminalidad organizada y narcotráfico”.

“Con la información que se reciba desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, otro equipo de fiscales, investigadores y peritos analistas, estarán aquí en Honduras procesando los datos para proceder, si así lo amerita el caso, contra las personas, empresas o grupos que sean mencionados durante el desarrollo del juicio”, anunció el MP hace cinco meses.

Para marzo, el MP reportó que durante las audiencias de declaración de los testigos y la evacuación de otros medios probatorios resultaba “evidente la comisión de otros delitos en territorio hondureño, así como indicios de participación de diversas personas, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional”.

En esa línea, el MP comunicó la incautación de 131 bienes presuntamente de origen ilícito, vinculados al expresidente Hernández Alvarado y otros miembros de su círculo cercano.

Hace un mes, el pasado 27 de junio, el MP se volvió a pronunciar sobre este caso al anunciar que investiga al expresidente, parte de su núcleo familiar, varios de sus ministros, funcionarios y personas particulares. Afirmó además que algunos ya han sido llevados a los tribunales competentes mediante requerimientos fiscales y aseguramientos.

El MP destacó en esta oportunidad que el equipo de fiscales recabó” toda la información surgida para posteriormente entablar investigaciones aquí en el país”.

Aseguró además que dichas investigaciones han dado como resultado varias acciones de aseguramiento y requerimientos fiscales para personas vinculadas en actos de corrupción y criminalidad organizada, mientras se continúa el trabajo para poder procesar a más investigados.

Hace unas semanas el propio fiscal Zelaya dijo que “no es fácil, pero tengan certeza que hay un fiscal que todo lo está viendo”, dijo a periodistas al ser consultado sobre los avances del trabajo que realizó la misión de fiscales a New York.

Asistencia judicial recíproca

Kenneth Madrid,

El analista Kenneth Madrid dijo a Proceso Digital que lo que los fiscales pueden haber obtenido con su presencia en la Corte de New York, realmente les sirve para hacer acciones investigativas acá, “pero nada de lo que se vertió allá, lo pueden utilizar en un proceso judicial acá porque no es válido”, señaló.

Según el analista, los fiscales pidieron una asistencia judicial recíproca por los medios oficiales para que le transcribieran todo lo acaecido en el juicio, “no sé si ya le habrá venido, o estarán esperando todavía esa esa transcripción producto de asistencia judicial, pero ellos acá tienen que armar sus propios expedientes”, señaló.

Madrid explicó que independientemente de esos datos, el Ministerio Público tiene que proceder a hacer sus legajos de investigación, armar los expedientes con las líneas de investigación correspondiente para generar responsabilidad aquí en el país. La misma, agregó, “no sólo al expresidente Hernández, sino a todos los que participaron y a los que durante el juicio ha manifestado que ha cometido ilícito”.

Madrid considera que tras casi cinco meses desde que finalizó el juicio, “ya los expedientes deberían de estar iniciados”. “Si a estas alturas, todavía no han hecho nada, entonces sí, deja mucho que desear porque no se justificaría haber erogado una cantidad de dinero en esos viajes si a estas alturas no han iniciado esas diligencias”.

“Lo único que uno deseara a estas alturas es que los procesos de investigación estuvieran arrancados, iniciadas nuevas líneas de investigación que pudieran generar la responsabilidad de los delitos que se pudieron haber cometido”, dijo al recordar que además de los delitos contra la administración pública, durante el juicio trascendió confesiones de testigos que revelaron varios asesinatos, como el del periodista Aníbal Barrow y el fiscal Orlan Chávez.

Un compás de espera

El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Juan Carlos Aguilar, dijo a Proceso Digital considera que se generó mucha expectativa por parte de la ciudadanía hondureña de ver si existen líneas de investigación de personas que fueron mencionadas en este juicio en New York.

“La ciudadanía está esperando respuestas, resultados, que se materialice (trabajo de fiscales que viajaron a New York)”, dijo.

Pero precisamente por lo delicado del tema, el director de Transparencia cree que habría que darle un compás de espera a la Fiscalía para que reporte los avances en este tema.

La expectativa es mayor porque la asignación del Fiscal General ha expresado que se avanza en este caso. En tal sentido, Aguilar dijo que el fiscal Zelaya tiene el reto de disminuir los niveles de impunidad

“Habrá que dar quizá un poco de tiempo para ver si efectivamente están articulando investigaciones que sean lo suficientemente sólidas y contundentes y a partir de allí ver si se generará algún tipo de requerimiento fiscal en contra de personas que han cometido situaciones al margen de la ley”. VC