40 mil hondureños en riesgo de perder su empleo con derogación de Ley de Empleo, advierte asesor del Cohep

Tegucigalpa– Las consecuencias de haber derogado la Ley de Empleo por Hora aumentará la pobreza en Honduras, porque ahora hay 40 mil hondureños en riesgo de perder sus empleos en los próximos días, advirtió el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano.

El representante del sector privado lamentó la derogación de la Ley y recordó que, aunque son respetuosos de la institucionalidad como la del Congreso, no comparten dicha decisión.

Solórzano, reclamó que solo se derogó la Ley, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo han dado a conocer estrategias, que garanticen generación de empleo, precisamente ahora que muchos puestos de trabajo se perderán.

“Desde que se nos convocó hemos planteado que no era conveniente la derogación de la Ley de Empleo por Hora, sino su revisión una reforma”, expresó.

Ahora que se acerca el Día del Trabajo no hay nada que celebrar, al contrario argumentó. porque esta normativa que se derogó, generaba alternativas de trabajo.

El asesor legal del Cohep, reiteró que lo único que va a traer como consecuencia dicha medida del Legislativo, es la pérdida de puestos de trabajo, y que eso no se debe entender sino simplemente será una realidad, porque simplemente los contratos que había ya no se podrán sostener porque nacieron en el marco de una la ley que ya no existe.

Lamentablemente no hay ninguna medida que sea atractiva para las inversiones y con este tipo de decisiones lo que se hace es desincentivar a las empresas, recalcó.

El entrevistado recordó a los diputados que hay que medir las consecuencias, y seguro serán graves para los trabajadores.

Finalmente recordó que de parte del sector privado se propuso una alternativa con la un proyecto de ley de empleo parcial y se espera que sea tomado en cuenta, que es lo que debió ser desde el principio buscar soluciones, cambios y no derogar la Ley como ya lo hicieron. LB