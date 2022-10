4-0. El Lazio atropella al Spezia con un soberbio Milinkovic-Savic

Roma – El Lazio venció este domingo en casa al Spezia con un contundente 4-0 en un partido dominado desde el inicio por los hombres que dirige el italiano Maurizio Sarri, que se colocan ahora virtualmente terceros en la tabla, y en el que destacó la gran actuación, con doblete incluido, del serbio Serjeg Milinkovic-Savic.

El Lazio no perdonó a un endeble Spezia que pagó muy caros los errores en defensa. No se había cumplido el primer minuto de partido cuando Ampadu arrolló a Immobile dentro del área. El colegiado señaló penalti, pero el capitán ‘laziali’ erró desde los once metros.

La segunda oportunidad que tuvo el Spezia para entrar con mejor pie en el partido tras el penalti fallado de Immobile, que lo lanzó por encima de la puerta, no duró más de diez minutos. El dominio era incontestable, el Lazio no tuvo rival.

Tras una gran arrancada desde el perfil zurdo, Zacaggni encontró a Felipe Anderson abierto en banda contraria, que recibió el balón, encaró en área rival y sacó un centro raso que empujó el propio Zacaggni ante la pasividad de la zaga visitante.

Immobile es el capitán y casi siempre la figura determinante de este Lazio. Pero tiene dos buenos escuderos en el centro del campo como Luis Alberto y Milinkovic-Savic que le guardan las espaldas y le nutren de ocasiones. Este domingo no fue diferente. La pareja de mediocentros hizo y deshizo a su antojo en el Olímpico de Roma.

El segundo tanto llegó en el minuto 24, cuando Romagnoli, central, se vistió de gala para rubricar una volea desde la frontal del área, aprovechándose de nuevo de la débil defensa del Spezia. Pudo ser mayor el rédito antes del descanso, pero el testarazo de Milinkovic-Savic, que a la postre marcaría un doblete definitivo, se topó con el travesaño.

Cerró el partido el tanto del centrocampista serbio a falta de media hora en una jugada que involucró a los tres mandamases del conjunto romano. Luis Alberto filtró para Immobile, que evitó al meta rival pero se quedó sin ángulo, lo que le obligó a ceder atrás para un Zacaggni que le dejó en bandeja el tanto a Milinkovic-Savic, esperando en el punto de penalti para rematar la faena.

Sentenciado el partido, Sarri movió el banquillo. Dio entrada a los españoles Mario Gila y Pedro Rodríguez, y dio descanso a Immobile y Luis Alberto pensando en el choque ante el Sturm Graz austríaco de este jueves en Liga Europa, fundamental para mantener las opciones de clasificarse a la siguiente fase de la competición y no caer a Liga Conferencia.

En la última jugada del encuentro, Milinkovic-Savic puso el broche final con una sutil vaselina que puso en 4-0 en el Olímpico de Roma, que le dedicó una ovación.

Con esta victoria, el Lazio se coloca tercero a la espera del resultado del encuentro entre Udinese y Hellas Verona. Pase lo que pase, eso sí, el conjunto ‘biancoceleste’ dormirá otra jornada más en puestos de Liga de Campeones. El Spezia, por su parte, se coloca duodécimo en la tabla. JP