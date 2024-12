1-3. El Nápoles remonta y se mantiene en la pelea

Roma – El Nápoles remontó este sábado ante el Udinese y, con una victoria por 1-3 que certificó en los compases finales del duelo, consiguió mantenerse en plena pelea por la primera plaza de la Serie A, en la que marcha a dos puntos del Atalanta.

El estadio de Údine, el Bluenergy Stadium-Stadio Friuli, siempre deja buenos recuerdos a los napolitanos. Porque fue en él donde el 4 de mayo de 2022 el Nápoles ganó un ‘Scudetto’ histórico. Y porque esta vez, cuando parecía tenerlo todo en contra, consiguió reponerse del tanto encajado y recuperar la confianza perdida.

Los de Antonio Conte, que en una semana perdieron el liderato del campeonato doméstico y quedaron eliminados de la Copa Italia, todo por dos derrotas seguidas ante el Lazio, respondieron con una trabajada victoria ante un Udinese que dejó escapar su ventaja y que dominó en la primera mitad.

Aprovechando la ausencia del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, afectado de una leve lesión en la rodilla, los de Údine tomaron el control del partido con fiereza para sembrar más dudas en los de Conte, obligados a ganar para mantenerse a flote, para no perder más puestos en una tabla excepcionalmente igualada entre los cinco primeros.

El arreón inicial del Udinese desembocó en un inusual sufrimiento del Nápoles en campo propio que provocó el aumento de desconfianza, todavía más notable al poco tiempo cuando Lobotka, en un intento de frenar un disparo lejano, provocó un penalti al impactar el balón con un brazo, no lo suficientemente cerrado como para evitar el castigo.

Marcó Florian Thauvin, pero no desde los once metros. Falló el penalti, pero Meret dejó el rechace suelto y la puerta vacía. El campeón del mundo francés no desaprovechó esa segunda oportunidad para poner el Nápoles contra las cuerdas.

Tenía que reaccionar el equipo napolitano y un disparo de Anguissa en el ocaso del primer tiempo, que obligó a Sava a sacar una mano salvadora, desató al equipo del sur de Italia y nada más comenzar el segundo tiempo el Nápoles exhibió su poderío. Era otro equipo. Esa acción que le acercó al gol le permitió reconectarse consigo mismo.

Y tardó apenas cinco minutos en empatar. Lo hizo con otra acción de Scott McTominay, clave en este equipo. Dibujó un pase en profundidad perfecto para Lukaku, que con su fuerza se ganó la posición y definió con claridad.

El Nápoles acabó de carburar por completo y el Udinese no pudo hacer nada para frenar a su rival. Fue, además, un castigo excesivo. Porque la resistencia del Udinese acabó con un gol en propia puerta de Lautaro Giannetti en el enésimo ataque partenopeo. Y la sentencia llegó apenas cuatro minutos después, en el 81, ya con el Udinese volcado en busca de un empate.

En una salida perfecta de balón, el Nápoles evitó la presión con brillantez y dejó a Anguissa solo ante Sava y no falló. El Nápoles consiguió reponerse en el momento más complicado. Sigue al acecho del Atalanta. Solo a dos puntos del liderato. Y sin competiciones europeas ni Copa Italia de por medio.

— Ficha técnica:

1 – Udinese: Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti (Iker Bravo, m.83); Ehizibue (Kamara, m.70) Lovric (Atta, m.34), Karlstrom, Ekkelenkamp (Abankwah, m.83), Zemura (Modesto, m.83); Thauvin y Lucca.

3 – Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (Gilmour, m.89), McTominay; Politano (Ngonge, m.86), Neres (Raspadori, m.85) y Lukaku (Simeone, m.80).

Goles: 1-0, m.22: Thauvin; 1-1, m.50: Lukaku; 1-2, m.76: Giannetti; 1-3, m.81: Anguissa

Árbitro: D.Doveri. Amonestó a Atta (m.39) por parte del Udinese; y a Politano (m.67) por parte del Nápoles.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la drcimosexta jornada de la Serie A disputado en el Bluenergy Stadium-Stadio Friuli de Údine (norte). EFE