0-0. Donovan Leon complica a Luis Enrique

Redacción deportes – Una portentosa actuación del meta francoguayanés Donovan Leon, que desbarató cualquier intento del París Saint Germain, una y otra vez, sostuvo al Auxerre y complicó al campeón y a su técnico, el español Luis Enrique, que ha empezado a ser puesto en cuestión en las últimas fechas.

La igualada no ayuda al club parisino ni a su técnico que afronta una semana clave en sus aspiraciones, sobre todo europeas, con el choque en Salzburgo el martes, que tiene que ganar en cualquier caso si quiere alargar su aventura europea en el curso.

No convence ni el juego ni la dinámica adquirida por el París Saint Germain que sumó su tercer partido sin ganar. Tras la derrota en Champions contra el Bayern Múnich y el empate frente al Nantes en la pasada fecha, unió ahora una nueva igualada ante el recién ascendido Auxerre. No corre peligro el liderato en la Ligue 1. Sobre todo por la irregularidad de sus rivales. Pero no da buenas sensaciones el París Saint Germain para emprender objetivos mayores, como se espera.

El Auxerre, una de las revelaciones del curso, cerca de la zona europea aunque dañado por el revés encajado el pasado fin de semana contra el Toulouse, estuvo sostenido por la inspiración de su meta. El mejor a lo largo del partido. No inquietó al PSG pero el plan le salió perfecto.

Luis Enrique dejó fuera de su once a Ousmane Dembelé y también a Marco Asensio a los que tuvo que recurrir en la segunda parte, pasada la hora de juego, en busca de alternativas para romper la muralla levantada por Leon que inició su particular exhibición al cuarto de hora, cuando detuvo un cabezazo de Gonçalo Ramos tras una gran triangulación entre Kang In Lee, Achraf Hakimi y Fabián, al que se le anuló un gol a la media hora por fuera de juego.

Mejor fue la intervención del meta local a la media hora, una respuesta a Nuno Mendes en una pared con Bradley Barcola, bastante irregular. Kang In Lee tiró fuera el borde del descanso, poco antes de que el PSG acelerara y arrinconara defintiviamente al conjunto de Christopher Pelissier.

Porque en el cuarto de hora inicial de la segunda parte fue cuando el PSG tuvo más cerca el triunfo y cuando más se multiplicó Donovan Leon puesto a prueba por Gonçalo Ramos en el 49, con una parada a un tiro pegado al palo izquierdo.

Fabián apuró sus últimos minutos con un tiro de larga distancia que se marchó fuera justo antes de que otra vez KAn In Lee provocara la exhibición de Leon que continuó con un intento de Achraf. No veía la manera el PSG y Luis Enrique movió el banquillo.

Decayó algo el empuje visitante. El técnico español buscó el desequilibrio de Dembele y el acierto de Randal Kolo Muani. Después, también de Asensio. Nada valió.

Vitinha fue el que más cerca estuvo del gol con un tiro preciso que rechazó el larguero. No había llegado Leon.

La única ocasión del Auxerre fue por un error del PSG que llevó a Hamed Junior Traore a buscar fortuna y a hacer ver que Gianluigi Donnaruma estaba en el partido. despejó a córner.

Vitinha, otra vez, y, en el añadido Randal Kolo Muani y después Desire Doue, lo intentaron a la desesperada. Siempre estaba Donovan Leon que negó el éxito al París Saint Germain y a Luis Enrique.

— Ficha técnica:

0 – Auxerre: Donovan Leon; Gabriel Osho, Jubal, Clement Akpa; Ki-Jana Hoever (Paul Joly, m.84), Kevin Danois, Elisha Owusu, Gideon Mensah; Gaetan Perrin (Ado Onaiwu, m.77), Hamed Junior Traore y Lassine Sinayoko (Thelonius Bair, m.83).

0 – París Saint Germain: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire Emery, Vitinha, Fabián Ruiz (Marco Asensio, m.79); Kang In Lee (Desire Doue, m.67), Bradley Barcola (Ousmane Dembelé, m.62) y Gonçalo Ramos (Randal Kolo Muani, .62).

Árbitro: Jeremie Pignard. Mostró tarjeta amarilla a Hamed Junior Traore y a Lassine Sinayoko, del Auxerre y a William Pacho, del París Saint Germain.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de la Ligie 1 disputado en el estadio de l’Abbé-Deschamps de Auxerre ante unos 17,000 espectadores. EFE