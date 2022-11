Víctimas de la lesión

Madrid – El Mundial de Qatar 2022 se pone en marcha el próximo domingo sin esperar a la puesta a punto de numerosos futbolistas para los que el tiempo de recuperación no ha sido suficiente y que tendrán que contemplar este gran espectáculo deportivo desde la distancia, sin el protagonismo y ni el brillo con el que soñaban.

Cuatro años entre una cita y otra. Una espera. Después, un contratiempo aparta al jugador de ese escenario con el que planeaba. La particularidad del evento que arranca dentro de cinco días, en medio de una temporada natural, ha acentuado los males físicos de bastantes jugadores. Algunos de ellos de una gran reputación, estrellas mundiales.

En esa situación están los franceses, vigentes campeones, que sufrieron un último contratiempo poco antes de encaminarse al embarque hacia Catar. El defensa del París Saint Germain Presnel Kimpembe no tomará el vuelo hacia Doha, aun convaleciente de su lesión en el muslo.

Además, el vigente campeón tiene el centro del campo trastocado. Paul Pogba es la baja más llamativa para los bleus. Pero es que el jugador del Juventus, 91 veces internacional con Francia, sufrió una lesión en el menisco de su rodilla derecha. Fue en julio, no se operó hasta septiembre. El portentoso centrocampista ya lo veía venir.

Menos esperada era la de Ngolo Kanté, su compañero campeón del Mundo en Rusia. El centrocampista de 31 años se resintió de una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha. No llegó a tiempo. Pero los males de Francia no terminan aquí. El portero suplente Mike Maignan, del Milan, es otra de las ausencias del combinado de Didier Deschamps que defiende su corona desde el domingo.

Alemania es otra de las selecciones más afectadas. El delantero Timo Werner encabeza una relación de ausencias de renombre. Se lesionó el futbolista del Leipzig en el último partido de la Liga de Campeones de su equipo ante el Shachtar Donesk. su presencia era segura.

Marco Reus reapareció hace unas semanas de su lesión de tobillo. Daba la sensación de que llegaba a tiempo a Qatar pero una recaída ha terminado por dejarle al margen del torneo. Igual que a Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen, dañado con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo.

Inglaterra acude al Mundial Reece James, del Chelsea, lesionado en octubre ante el Milan con una distensión de ligamentos. Ben Chilwell, dañado en los músculos isquiotibiales no llegó a tiempo. Tampoco Emile Smith Rowe, operado en una ingle.

Mikel Oyarzabal era un fijo parra Qatar 2002 para Luis Enrique. Un habitual. Pero el extremo de la Real Sociedad, con 21 partidos en la Selección de España, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2022 y no juega desde entonces. Aún le queda tiempo para volver a los terrenos de juego.

El atacante del Liverpool Diogo Jota es la ausencia más sensible de Portugal que al final ha resuelto sus dudas y cuenta con jugadores que tenían su participación en el aire como Pepe, Danilo o Nuno Mendes. Pedro Neto y Ricardo Pereira, también estarán fuera de la lista. El primero sufrió una lesión de ligamentos en un tobillo y el segundo tiene afectado el tendón de Aquiles desde agosto. Pedro Neto es otra de las ausencias.

Georginio Wijnaldum no jugará con Países Bajos. El centrocampista neerlandés que disputó el Mundial 2014 y jugó 86 partidos en su Selección no podrá estar en Qatar 2022. A fines de agosto el futbolista de la Roma sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha que le ha impedido recuperarse a tiempo.

Diego Carlos y Philippe Coutinho son los hombres con los que no ha podido contar Brasil. Eran bajas anunciadas. El central, exjugador del Sevilla y ahora en las filas del Aston Villa inglés aún hace cuentas para su vuelta después de sufrir en agosto una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

Giovanni Lo Celso sufrió un duro golpe al quedar al margen del Mundial. El jugador del Villarreal, padece un desprendimiento en el bíceps femoral a finales de octubre. Pero no ha llegado a tiempo. «Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Lo intenté de todas las maneras pero no hubo forma». Es una ausencia sensible para argentino, un hombre clave para Lionel Scaloni.

En México, Raúl Jiménez se recuperó para el Mundial pero no Jesús Corona. El extremo del Sevilla, con 71 partidos en la Tri, sufrió la fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo, una lesión que requiere unos tiempos de recuperación que el jugador aún no ha cumplido.

Marruecos ha sido una de las damnificadas a última hora. Amine Harit, del Olympique Marsella y ya convocado por la su selección, se dañó el domingo en el partido contra el Mónaco de la Ligue 1. La rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda le deja sin posibilidad alguna de ir al Mundial.

En Uruguay la gran baja es la del jugador del Getafe Mauro Arambarri por una lesión en el tobillo izquierdo por el que tendrá que ser operado. Sin embargo, la celeste ha incluido entre su plantel al central del Barcelona Ronald Araújo, todavía de baja, al que confían en recuperar a lo largo del torneo.

Algo parecido sucede con Senegal que ya ha perdido a Bouna Sarr y se resiste a asumir la pérdida de su estrella, Sadio Mané, dañado en el peroné derecho con su equipo, el Bayern Múnich. Ha sido incluido en la lista aunque su concurso es complicado.

En Ecuador ya contaban con disputar el Mundial sin Joao Rojas. El delantero de Rayados de Monterrey sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a fines de julio.

Una lesión similar lastra a Tarik Tissoudali, de Marruecos, integrante de la plantilla del Gante.

Arabia Saudí ha perdido a última hora a Fahad al Muwallad. No fue por lesión. Fue excluido este domingo de la lista de jugadores convocados «como medida de precaución», ya que el futbolista dio positivo en una prueba antidopaje en febrero. JP