Ucrania recuerda a los manifestantes abatidos en el Euromaidán hace 9 años

Leópolis (Ucrania) – Ucrania conmemoró hoy a los muertos en las protestas del Maidán hace nueve años, que condujeron a la destitución del presidente Víktor Yanukovych, seguida de la intervención militar rusa en el este del país.

Murieron 47 personas a manos de los cuerpos de seguridad y fuerzas paramilitares en Kiev el 20 de febrero de 2014, considerado el día más violento del Euromaidán, unas protestas masivas que se prolongaron de noviembre de 2013 a febrero de 2014.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su esposa Olena encendieron hoy velas en el centro de Kiev en recuerdo de los «Héroes de la Centuria Celestial», como se conoce a los caídos durante las protestas.

Zelenski destacó que estos incluían a personas de diferentes edades, profesiones y regiones de Ucrania, todos ellos unidos por los «valores verdaderos» de la libertad, la igualdad, la democracia y la independencia de Ucrania, valores que motivan hoy a los ucranianos a seguir defendiendo su país.

También el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Valeriy Zaluzhnyi, enfatizó en sus declaraciones que fue en 2014 cuando los ucranianos tomaron una decisión entre Rusia y Europa, y que aquellos acontecimientos resaltan «el alto precio de la libertad y los valores por los que luchan los ucranianos».

La chispa del Euromaidán, también conocido como Revolución de la Dignidad, saltó cuando Yanukovych se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) por presiones de Rusia y las protestas adquirieron dimensiones masivas después de que la policía antidisturbios atacara violentamente a jóvenes manifestantes en Kiev.

El movimiento inicialmente pacífico se vio reemplazado pronto por enfrentamientos entre los manifestantes, acampados principalmente en la Plaza del Maidán en Kiev, y las fuerzas progubernamentales, al negarse Yanukovych a cumplir demandas como la transformación radical de su Gobierno y de las políticas de éste.

La violencia llegó a su punto álgido entre el 18 y el 20 de febrero, cuando los disparos acabaron con la vida de unos 107 manifestantes, protegidos sólo por escudos de fabricación propia y cascos de bicicleta.

La subsiguiente indignación llevó a Yanukovych a huir a Rusia en medio de la deserción masiva de los miembros de su partido, acontecimiento tras el cual el Parlamento aprobó su destitución.

Muchos de los manifestantes se alistaron poco después en batallones de voluntarios que ayudaron a contener el avance de las fuerzas prorrusas en el Donbás, que comenzó después de que Moscú tomara por la fuerza el control de la Península de Crimea días después del fin del Euromaidán.

En la ciudad de Leópolis, al oeste de Ucrania, se celebró este lunes una ceremonia conmemorativa en el Memorial de la Centuria Celeste. Tras una oración común, fue izada la bandera ucraniana y unos niños colocaron ángeles de papel en los retratos de los manifestantes.

Asistieron al evento las autoridades locales, incluido el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyi, así como los allegados de algunos de los manifestantes abatidos.

Quienes hace un año dudaban de que Ucrania pudiese defenderse de la agresión rusa «no entendían que igual que nuestros Héroes de la Centuria Celestial dieron un paso adelante y dieron sus vidas, sin armas ni munición, miles de héroes están dando sus vidas hoy», aseveró Sadovyi.

Natalia Dygdalovych, viuda de Andriy Dygdalovych, declaró a EFE que los manifestantes del Maidán simplemente querían proteger su dignidad y libertad, para que sus hijos pudieran vivir en un país democrático.

Andriy Dygdalovych, de 40 años, fue abatido por un francotirador hace exactamente nueve años cuando intentaba transportar a un manifestante herido a un hospital improvisado.

«Mi marido no era un soldado y no quería morir. Se unió a las protestas después de que la policía golpeara cruelmente en Kiev a niños y jóvenes estudiantes. Nuestras hijas podrían haber estado en su lugar y sentía que no podía quedarse al margen», afirmó. EFE