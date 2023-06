Trump pone cara combativa, pero sabe que las cosas se le están poniendo bien difíciles.

Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM), dos ex corresponsales en la Casa Blanca, en Washington Especial para “La Tribuna” y “Proceso Digital” en Tegucigalpa y para “El País” de San Pedro Sula (Honduras).

Un “Mano a Mano” que echa chispas

AGM: El ex presidente Donald Trump, a pesar de su semblante combativo y desafiante, debe sentir por dentro los peligros que tiene por delante. Es, sin duda, el principal candidato a la nominación presidencial del partido Republicano. Pero las acusaciones judiciales que tiene pendiente en su contra, están complicando su retorno a la Casa Blanca. ¿Para comenzar nuestro “Mano a Mano”, ¿que piensas Jacobo?

JG: A través de los años, Donald Trump ha pasado siendo juzgado en tribunales federales y estatales. Pero nunca antes ha enfrentado los cargos que hoy en día le están cayendo encima en Washington, Nueva York y en el Estado de Georgia, con pruebas contundentes en su contra. Si las cortes fallan en su contra, eso puede poner en grave peligro su campaña presidencial, pues como andan las cosas todo apunta a que él será el candidato republicano en los comicios del 4 de noviembre de 2024.

AGM: Su comparecencia en un tribunal federal en Miami ha sido acusado de cosas serias: de apoderarse de documentos confidenciales oficiales y de hacer lo imposible por no devolverlos. Aunque él se ha declarado inocente y será juzgado por Aileen Cannon, una juez que él nombró siendo presidente (20 de enero 2017 a 20 enero 2021), nacida en Colombia y madre cubana exiliada.

Cajas con documentos secretos hasta en el baño de su mansión en Florida. (Foto Departamento de Justicia).

AGM: Es posible que la acusación judicial pida una descalificación de Cannon teniendo en cuenta que el año pasado dictaminó, inicialmente, a favor de Trump en un tema de procedimiento. Pero un Tribunal de Apelaciones, de tres miembros en Atlanta, anuló su dictamen. ¿Qué piensas colega de esta juez? ¿Volveremos a tener sorpresas con ella?

JG: No sabemos qué pasos tomará la jueza cuya reputación jurídica está en juego. Personalmente yo pienso que ella debió haberse hecho a un lado pues fue el presidente Trump quien la nominó para el delicado cargo que ella actualmente ocupa. Pero hoy en día, en el mundo político y jurídico que estamos viviendo, eso de recusarse parece haber pasado al cesto del olvido en el Congreso, el poder ejecutivo, en las gobernaturas, en la Corte Suprema de Justicia y en otras cortes federales y estatales.

AGM: Ha quedado claro desde el primer día en Florida que, esta vez, el Departamento de Justicia, recordemos que es un caso federal, no estatal, ha preparado muy bien la inculpación de Trump, con pruebas, documentación y hasta una grabación sonora donde el propio Trump reconoce lo que hizo con una documentación inculpatoria. Ya ha llegado el momento de ignorar las repetidas defensas del ex presidente de que este juicio es “otra caza de brujas”.

JG: El papel de mártir le ha ayudado mucho a Donald Trump a través de los años y le espera que ocurra lo mismo con los actuales serios cargos en su contra. Lo que falta es esta vez nuevamente si se saldrá con la suya.

Trump ante un juez federal en Miami, el 13 de junio.(Dibujo CBS NEWS-MIAMI).

AGM: No hay que olvidar que Trump todavía tiene pendiente un juicio por, presuntamente, incitar y promover el asalto al Congreso el 6 de enero de 2021. Y hay que recordar qué, aunque salga culpable de algo, aun así, se puede presentar como candidato en las primarias del partido Republicano, y si sale elegido como es lo más probable, candidato a las presidenciales de diciembre del 2024.

JG: Nunca se ha visto en Estados Unidos un caso como el de Donald Trump que basándose en leyes actuales y buenos abogados podría navegar en mares turbulentos y nuevamente convertirse en gobernante de la nación si quien sea el candidato demócrata(que parece ser Joe Biden) no maneje acertadamente su campaña presidencial.

AGM: Y en el lado demócrata, Joe Biden quiere repetir otros cuatro años en la Casa Blanca, pero tiene su edad en contra suya, cumplirá 80 años este 20 de noviembre, el presidente más viejo en el cargo. Y tiene constantes caídas y tropiezos verbales. ¿Qué piensas sobre eso Jacobo

JG: Su edad y algunos desaciertos le están haciendo daño. Lo curioso del caso es que muchos demócratas quisieran que fuese otro el candidato presidencial de su partido, pero por el momento no aparece la persona que pueda suplantar en los comicios del año entrante al actual gobernante en la boleta presidencial, que incluye a Kamala Harris como vicepresidenta. Biden ha hecho varias cosas bien desde que ganó la presidencia pero eso no aparece en las múltiples encuestas que siguen señalando día tras día que Biden y Kamala no obtienen cifras de aprobación en cuanto a cómo están conduciendo las riendas de la nación.

AGM: Me llama la atención colega que ahora los republicanos están lanzando una campaña propagandística que viene a decir: “Si votan por Biden, están promoviendo una futura presidencia de Harris. ¿No les da miedo?