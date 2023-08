Tres amores en la vida

Chasty Fernández López

Para la psicología, esto se da según la edad y experiencia que tenemos, tornando las relaciones que vivimos de un espíritu particular. Serán muchas las veces que te enamores, pero cada una de estas relaciones encajaría perfectamente en alguno de los tipos de amor que existen. Además, no se trata de vivir cada tipo con una persona distinta, hay casos en los que una misma pareja evoluciona por todos los tipos de amor. Lo valioso de cada una de estas fases amorosas es que nos brindan experiencia, inteligencia emocional e intuición; factores importantes para conseguir, en un futuro no muy lejano, el amor verdadero.

En la vida tenemos tres tipos de amor: Amor # 1: El amor idealista o adolescente; donde todo es color rosa, donde se siente un amor muy intenso pero también es un amor muy inmaduro, desenfrenado, con una carga excesiva de sueños y promesas. Cuando se termina, sufrimos la primera decepción de un corazón roto. Amor # 2: Amor por necesidad; se caracteriza por la duda y el sentimiento de abandono. No llega solo una persona, son muchas que llegan a darte amor y enseñanza. Este se desarrolla cuando empezamos a enfrentarnos con la realidad y descubrimos (de golpe) los altibajos que implica el enamoramiento. En este momento sentimos la ‘necesidad’ de ser amados, por lo que no paramos de buscar el amor y muchas veces caemos en ideales que solo terminan como más corazones rotos pero a la vez llegan a darte lecciones de vida. Amor # 3: Amor inesperado; y que es definitivo. Este tipo de amor aparece en nuestra vida de improviso. Al principio es desconcertante, ya que no se presenta como perfecto y cargado de ilusiones. Es un amor más maduro, aceptamos al otro tal y como es. La comprensión, complicidad y sinceridad son piezas claves de este tipo de relaciones. Este amor es el más duradero, ya que no lo tomas por necesidad, sino que eliges compartir tu vida con esa persona como convicción propia. Para lograr llegar a este tercer tipo de amor tienen que suceder dos cosas y son haber pasado por el amor adolescente y el amor por necesidad en donde nos enseñan lecciones.Si no pasas por esos dos tipos de amores no lograrás llegar al amor inesperado definitivo. Por lo tanto, cada etapa que pasemos veámoslo como una etapa de aprendizaje para llegar a conocer las mejores personas que puedan existir, sigue aprendiendo porque en el momento que menos lo esperes llegará ese gran amor inesperado pero definitivo.

El amor nunca es el mismo. Todo cambia según el tiempo, la edad y la intensidad en la que nos enamoramos. ¿Y tú, en qué etapa te encuentras?