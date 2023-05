The New York Times lanza su propia plataforma de audio

Nueva York – El diario The New York Times lanzó este miércoles su propia plataforma de audio con «contenidos exclusivos», con el nombre de New York Times Audio, a la que solo tendrán accesos sus propios suscriptores.

Esta plataforma disponible solo en iOS contará con programas exclusivos y constará de contenido seleccionado por periodistas y editores del Times, según indica el medio.

«Estamos encantados de presentar a más personas una nueva forma de experimentar The New York Times», señala en un comunicado Stephanie Preiss, vicepresidenta sénior y gerente general de Audio.

«El periodismo de audio tiene el poder de dar vida a las historias, y nuestra aplicación ahora permite a nuestra audiencia llevarse (el diario) con ellos, en paseos con perros, mientras viajan, en momentos en que leer no es una opción», añade.

Por su parte, Paula Szuchman, directora de Audio, destacó uno de los pódcast más populares del diario, «The Daily», que se lanzó en 2017 y dijo que con ese programa «The Times cambió fundamentalmente el mundo de los pódcast, inventando una nueva forma de periodismo de audio».

Estamos «reordenando el status quo una vez más», dijo sin sombra de humildad sobre la nueva plataforma.

New York Times Audio contará con «programas exclusivos» creados para la aplicación y permitirá a los oyentes escuchar un día antes «This American Life».

Además, la aplicación ofrecerá una variedad de artículos narrados por los propios periodistas. JS