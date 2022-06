Siguen las tomas de los maestros interinos a nivel nacional

Tegucigalpa– Los mensajes del ministro de Educación no parará el movimiento de los maestros interinos que están en la lucha por defender sus derechos dijo la representante de los docentes interinos Rosa Sánchez.

“Lo que está haciendo el ministro es confrontar el magisterio, que el maestro se vaya contra el maestro y ese es un arma muy baja, muy triste de parte de la secretaría” expresó la docente.

Este día los maestros interinos se han toman las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán.

Sánchez, detalló que han estado frente a Casa de Gobierno y seguirán solicitando que se de respeto a los maestros interinos, que habían hecho un acuerdo con la Secretaría de Educación desde el 8 de febrero que todos los docentes interinos, tendrían su permanencia a partir de mayo.

No obstante, ahora el ministro sale con que van a concurso y que hay traslados, cuando según el Estatuto del Docente, establece que no es tiempo para traslados y concursos no ha habido desde el 2014 todos han sido fallidos.

La maestra anotó que a nivel nacional son unos 12 mil maestros interinos pero los que están optando a una plaza son entre 4 a 5 mil y en Francisco Morazán son 1,150.

Por otra parte, dijo que hay persecución de parte de la Secretaría de Educación y abuso de autoridad, pero no les van a detener porque aclaró que los maestros interinos están realizando protestas en la jornada contraria a la que les toca dar clases.

