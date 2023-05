Si no se fortalece sistema democrático Honduras va hacia un caos, advierte expresidente de Cohep

Tegucigalpa- El proyecto de Ley de Justicia Tributaria que está generando mucha controversia es una preocupación genuina porque no contribuye a la generación de empleo y más bien ahuyenta la inversión y está creando más polarización expuso el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Luis Larach.

-Quienes gobiernan hoy pasaron criticando lo que pasó durante 12 años y están actuando igual o peor criticó el empresario.

-Debe prevalecer el diálogo para buscar soluciones por el bien de Honduras, enfatizó Larach.

El empresario cuestionó a la presidente Xiomara Castro, por convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y pedir deducir responsabilidades a promotores de movilizaciones en Choluteca por Ley de Justicia Tributaria.

Destacó que la población hondureña tiene necesidades fuertes de seguridad y de empleo y eso es lo básico que está pidiendo el pueblo hondureño y se está fallando en los dos temas; no obstante, reconoció que no se le puede culpar solo a este gobierno ya que todos los sectores han fallado históricamente.

Pero ahora se debe buscar corregir atrayendo más inversión, pero este proyecto de ley lo que está haciendo es ahuyentando la poca inversión que ya se tiene y obstaculizando que vengan a futuro, lo que significa menos empleo menos y más inmigración.

A renglón seguido lamentó que “Honduras se está quedando sin su gente valiosa se está yendo todo mundo no podemos continuar con esto ya no solo se están yendo a nuestros trabajadores también los empresarios, esto va a ser un caos si continuamos dañando el sistema y continuamos coartando la libre empresa eso es lo que están pretendiendo hacer con esta nueva ley”.

En ese sentido, dijo que debe haber reflexión y fortalecer el sistema democrático, porque si se tuvo debilidades y atropellos a ese balance de poderes en el gobierno pasado “no debemos de permitirlo ahora continuar con ese mismo sistema va a llevar a Honduras a un caos”, zanjó.

A renglón seguido dijo que es lamentable que lo que han pregonado (actuales autoridades de gobierno), durante 12 años ahora están haciendo lo mismo y peor de lo que se hizo en el pasado.

“Todos sabemos lo que pasó y lo que ganó el expresidente Juan Orlando Hernández, fue el fuera JOH, porque el pueblo no quería dictaduras, no quería concentración de poder, lo que se quiere es estado de derecho y democracia”, recordó.

Actuar a tiempo

El expresidente de Cohep, agregó que se tiene que actuar a tiempo y no esperar que vengan tragedias como las que están sucediendo en Nicaragua, Venezuela y en Cuba, eso no se puede permitir porque el pueblo hondureño se ha caracterizado por ser pacífico y solventar sus problemas a tiempo y se espera que ahora no sea la excepción.

Finalmente, aseguró que pese a los inconvenientes y amenazas el sector privado nunca abandonará el espacio de diálogo “eso es lo último que podemos hacer como hondureños” ; al tiempo que resaltó que siempre abogarán por buscar las soluciones a tiempo. LB