Scaloni: «Podíamos disponer de más tiempo para jugar los octavos»

Doha – El seleccionador argentino Lionel Scaloni lamentó el escaso tiempo de preparación que dispone el equipo para jugar los octavos de final de Qatar 2022, el sábado frente Australia, y recordó que el conjunto albiceleste, a pesar de clasificarse como primero de grupo «no es ni favorito ni candidato todavía».

«Todos los equipos son difíciles y se ha demostrado. A nosotros nos ganó Arabia y no lo esperábamos. Te puede ganar un europeo, un africano, un sudamericano. Jugando incluso bien te pueden ganar. Y eso ocurrió con Arabia. Todos los partidos son difíciles y el que piense que Australia será sencillo está equivocado», apuntó Scaloni que ensalzó las variantes que tiene el plantel aunque subrayó la importancia de las ausencias que no han podido acudir al mundial.

«Tenemos alternativas a las bajas de Lo Celso, de Joaquín Correa.. pero el triunfo fue mérito nuestro y no demérito de Polonia. Estamos contentos pero no efusivos. Somos primeros de grupo pero hay que jugar. No están las condiciones para que se juegue pero es para los dos igual. Podíamos tener más tiempo para jugar, somos primeros. Pero así se ha dado», dijo.

«Jugamos un buen partido pero nada más. El resultado es lo importante. Puedes perder y la derrota con Arabia aún me duele porque no es la manera que este equipo pierde. No somos candidatos ni favoritos. Seguimos siendo los mismos», indicó Scaloni.

«Hay veintiséis que pueden jugar. Hasta hace poco había un equipo de memoria pero ahora tenemos más que nos hacen plantear partido a partido. A veces sale bien. Pensamos en el equipo, no en el individual», añadió el seleccionador de Argentina.

«Estamos satisfechos del partido. No era un partido fácil porque el contexto no era fácil. Había que jugar y ganar ante un rival al que le valían varios resultados y lo interpretamos de manera correcta. Los jugadores han hecho un partido completo. A veces las cosas no se dan pero ellos no dejan de intentarlo», apuntó el seleccionador que reconoció que encontraron soluciones por la banda derecha.

«Dije que estábamos bien, en el descanso. Que había que insistir por la derecha que había superioridad, con Di MAría. Se dio el gol al minuto y eso nos tranquilizó».

«Sabíamos que con Angel Di María abierto era una forma de romper la defensa por ese lado. También con Nahuel Molina. Ellos no defendía del punto de penal hacia atrás y buscábamos por eso el centro atrás», relató el preparador. AG