Scaloni, molesto: «No sé si jugamos para Argentina o para Países Bajos»

Doha – Las informaciones sobre el estado físico de Rodrigo de Paul y Ángel Di María han molestado al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, antes del encuentro contra Países Bajos de este viernes, de los cuartos de final de Qatar 2022.

Aunque el equipo albiceleste se entrenó solo quince minutos a puerta abierta, tras la sesión se conoció que el centrocampista De Paul sufrió un problema muscular que puede dejarle fuera del partido contra Países Bajos. Scaloni indicó que el jugador del Atlético Madrid y Ángel Di María, lesionado tras el encuentro contra Polonia, de la fase de grupos, están bien.

«De Paul, entrenó y formó parte del entrenamiento pero no me atrevo a decir si está o no un día antes del partido. Por otra parte, de lo que sale en prensa es difícil de manejar. Pero lo que si tenemos claro es que el jugador que sale a la cancha tiene que estar bien», dijo el preparador sudamericano.

«El miércoles entrenamos a puerta cerrada. No sé como saben esto. En principio están bien, vamos a ver el entrenamiento para definir la alineación. No sé de donde salen estas informaciones. No se si jugamos para Argentina o para Países Bajos. El entrenamiento fue a puerta cerrada y no nos interesa que salgan las cosas», añadió Scaloni.

«No se tiene que filtrar lo que pase. Ha ocurrido varias veces. La mitad de las preguntas son de esto y lo importante es el partido y no quién juegue. Vanos a darlo todo, con o sin ellos. Pero si el entrenamiento es a puerta cerrada no se tiene que saber nada», insistió.

«No estoy enojado, pero si un jugador no entrena, no sé cuál es la necesidad de informarlo al instante. No entiendo la necesidad de crear una alarma. No me interesa eso y el rival está pendiente de esto», añadió Scaloni.

El seleccionador de Argentina incidió que De Paul «hizo la mitad del entrenamiento como la mitad del plantel». «Vamos a evaluar la situación y tanto él como Angel Di María o el que salga tendrá que hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué dicen de Di María hizo el entrenamiento como el resto?. Es lo mismo, fue la mitad. Es un jugador importante», añadió.

«Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente siempre. Siempre dentro del partido hay variantes y cambios. Puede haber alguno, pero no me quiero adelantar», dijo Scaloni sobre su once.

No se plantea por ahora un desenlace en el lanzamiento de penaltis: «Entrenaron los penaltis el miércoles, lo hacen siempre. Pero cuando lo haces el día del partido es una caja de sorpresas. Esperamos resolver antes. Pero estamos bien. No puedo plantear un partido pensando en los lanzadores de penaltis. Cuando esté el partido en juego y falte lo que tenga que faltar se verá. La decisión hay que tomarla en el momento que hay que tomarla».

Scaloni considera que los ocho cuartofinalistas del Mundial tienen opciones. «Cualquiera puede jugar la final, no tengo dudas. Están a un paso de jugar los siete partidos y cualquiera ha hecho méritos. La línea es muy fina y todo está muy igualado», señaló.

Scaloni, el técnico más joven del Mundial, se mide con el más veterano, Van Gaal. «Tiene razón en lo que dice. El fútbol ha cambiado. Todos tienen que atacar y defender y Países Bajos es una selección equilibrada. Eso es el resumen del fútbol de ahora. Hace años se pensaba en jugadores para atacar y otros para defender, pero ahora es otra cosa», destacó.

Scaloni afirmó que el partido ante Países Bajos «es importante como el de Australia, Polonia y México. Siempre el partido que viene es el importante más allá de la magnitud que tenga».

Sobre la manera de superar a la selección de Países Bajos, a la que Ecuador fue capaz de empatar, comentó: «Podemos mirar y ver qué hizo Ecuador bien, pero no tenemos los mismos jugadores que ellos. Con matices, podemos ver cómo hacerle daño, aunque tenemos otros jugadores». JP