Roberto Carlos vaticina un Mundial «increíble»

Redacción deportes – Roberto Carlos, ex lateral izquierdo del Real Madrid y de la selección brasileña campeona mundial en 2002, vaticinó que Qatar 2022 va a ser una Copa del Mundo «increíble».

«El fútbol es lo más grande, y el fútbol traerá felicidad a todos los continentes y en particular a Qatar. Será muy bonito. Espero que la gente disfrute de este Mundial, porque va a ser increíble», aseguró en una entrevista con la FIFA en la que recalcó que «el fútbol va a seguir uniendo países y mostrando al mundo que todo el mundo puede ser feliz, y el fútbol puede dar esa emoción», por lo que consideró que puede ser una de las «mejores» ediciones «de la historia» con «partidos entretenidos y estupendos».

Roberto Carlos, cuestionado por su experiencia mundialista, reconoció que el Mundial de Francia le hizo «crecer mucho como jugador en la selección brasileña» que perdió la final ante Francia porque Zinedine Zidane «estaba muy inspirado ese día».

«Y luego, fuimos campeones contra Alemania en 2002, que fue la mayor experiencia de mi carrera deportiva. En 2006, con un gran equipo, perdimos contra Francia, pero para un futbolista no hay nada como el Mundial», apuntó el exlateral, quien agregó: «Lo que hicimos en 1998, lo hicimos también en 2002. La única diferencia fue levantar el trofeo en 2002, mientras que en 1998 sólo ganamos las medallas (de subcampeón)».

«Creo que en 1998, el día de la final, no estábamos allí (mentalmente). Estábamos preocupados por lo que le había pasado a Ronnie (Ronaldo Nazário de Lima) y desde las 2 de la tarde no estábamos» en París, señaló.

«Pero en 2002, estábamos en Yokohama porque cuidábamos del equipo, estábamos mejor preparados. Muchas veces, las cosas buenas vienen de una derrota, y vuelves a ganar; y tuvimos la suerte de poder jugar cada semana -o cada tres días- para jugar y recuperarnos de una derrota, para intentar volver a ganar», explicó.

No quiso comparar a Ronaldo con jugadores como Cristiano Ronaldo o Leo Messi: «Ronnie fue el mejor en su época, y tanto Leo como Cristiano también han sido los mejores en su época, han sido números uno del mundo. No me gusta comparar. Es lo mismo si comparamos a Zizou con (Diego) Maradona, o comparamos a Roberto (Carlos) con Branco. No hay comparación. Cada uno ha sido grande en su época».

A su juicio, el fútbol en Brasil ha cambiado desde los Mundiales de 1998 ó 2002 porque se ha «optado por una dinámica más física, por encima de la técnica». «Así es como hemos perdido. Hemos perdido nuestra esencia: O jogo bonito. Antes atacábamos como equipo, pero defendíamos mucho mejor (que ahora)», consideró.

«Solíamos tener confianza en cuanto a nuestro posicionamiento. Hoy nos preocupamos por atacar. Pero, ¿qué pasa si perdemos el balón? Entonces, cada uno de nosotros sabía exactamente lo que tenía que hacer», aseguró.

En cuanto a la actual Canarinha, Roberto Carlos opinó que «son un equipo muy bueno», pero que hay distancia respecto a la de su generación y señaló que le gustaría que se centrara «en ganar, en prepararse para este Mundial de Qatar».

«Deberían entender que es la única manera de mantener a la gente contenta, disfrutando de un gran Mundial, divirtiéndose y dando una gran alegría a este país. Brasil, un país de fútbol. Hace mucho tiempo que no lo ganamos, ahora es el momento de ganar el trofeo. Es un momento muy especial para el fútbol», comentó.

«Quiero que esta selección actual sea como nosotros. Tenemos al menos 18 jugadores que están considerados entre los mejores del mundo. Si Brasil gana este Mundial, debería tener al menos seis o siete jugadores considerados entre los mejores del mundo. Hoy sólo tenemos a Neymar, que está entre los cinco mejores, deberíamos tener más jugadores como Vinícius (Júnior), Rodrygo, (Éder) Militão, Marquinhos, Alisson… Debería haber más jugadores para que podamos luchar también por los premios individuales», manifestó. JS