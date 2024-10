Resilencia

Chasty Fernández López

Cada 13 de octubre se celebra el Día Nacional del Psicólogo para reconocer a todos los profesionales de la salud mental que dedican su vida a la ayuda de sus pacientes y por ello hablaremos sobre La Resiliencia.

¿Sabes qué es la resiliencia? ¿Quieres aprender a ser una persona resiliente? A veces la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades: una enfermedad, una ruptura de pareja, la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño largamente anhelado, falta de empleo, problemas económicos.

No obstante, no todas las personas poseen esta característica. A veces no nos damos cuenta que poseemos esta habilidad. La descubrimos únicamente cuando nos encontramos en medio de una situación difícil, y que logramos superar gracias a nuestra ímpetu de lucha y de seguir adelante. Por consiguiente, esta cualidad se origina cuando la persona demuestra si sabe o no hacer frente a una situación de presión, superarla e integrar el aprendizaje a su vida.

Ejemplos de resiliencia:Se puede hacer mención de algunas personas, reconocidas por su trayectoria profesional y personal y que, a su vez, han sido ejemplo de personas resilientes; El científico Stephen Hawking, a pesar de su enfermedad y las limitaciones físicas, no dejó de investigar y generar contenido sobre el universo. Nelson Mandela, después de 27 años de cárcel y muchas situaciones de discriminación, se postuló como presidente de su país y ganó las elecciones, o el de millones de personas anónimas como son los refugiados.

La resiliencia no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener un “buen carácter”. De hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen, lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso y no se han dado por vencidas. Al encontrarse al borde del abismo, han dado lo mejor de sí y han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentarse a los diferentes retos de la vida.

Libros para desarrollar tu resiliencia y superar la adversidad

Si estás emprendiendo tu camino a la resiliencia, estas lecturas pueden ayudarte:

“El murmullo de los fantasmas” de Boris Cyrulnik. Si buscas información sobre resiliencia para adolescentes, este libro trata sobre volver a la vida después de un trauma.‍

“Los patitos feos” de Boris Cyrulnik. En el libro se plantean casos de resiliencia con personas famosas que vencieron una experiencia traumática.

“Resiliencia o la adversidad como oportunidad” de Rosario Linares. Si buscas cómo ser resiliente en la vida, sin duda esta lectura te será de utilidad.

“La Resiliencia. Vivir feliz a pesar de…” de Sylvie Rousseau. Se trata de un libro que ofrece estrategias para sobreponerse a circunstancias inesperadas.

“Superar la adversidad: el poder de la resiliencia” de Luis Rojas Marcos. El autor explora las claves para desarrollar una actitud de resiliencia frente a las adversidades de la vida, con un enfoque práctico y accesible.

“No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio”, Charles Darwin