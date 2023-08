Presidenta Castro pide celeridad a ministros ante baja ejecución del Presupuesto

Tegucigalpa – De parte de economistas la crítica ante la baja ejecución del Presupuesto General de la República, ha sido constante, debido a que se considera que el país está reprobado en cuanto a ejecución y por ello la presidenta Xiomara Castro externó su preocupación en el tema.

En Consejo de Ministros, la mandataria de forma clara solicitó a sus ministros esforzarse más para cumplir con la ejecución presupuestaria.

“Estoy sumamente preocupada cuando veo los índices que se están manejando en cada una de las instituciones que ustedes dirigen y yo quisiera en primer lugar pedirles el mayor de los esfuerzos”, anotó la presidenta.

A renglón seguido, recordó a los funcionarios que hay un compromiso con el pueblo “nosotros tenemos que demostrar la capacidad de poder ejecutar no solamente los recursos que han sido asignados por el Presupuesto, sino también la capacidad de poder dar respuestas”, zanjó.

🔴Presidenta @XiomaraCastroZ pide informe de ejecución de las distintas secretarías e instituciones y ordena a @riximga @RicSalgadoB @MarcioSierraD crear plan en base a ello para eficientar y acelerar la ejecución del presupuesto para cumplirle al Pueblo.

pic.twitter.com/JPBV8buvwn — POLÍTICO HN (@PoliticoHN504) August 3, 2023

«Quisiera pedirles que cada uno de ustedes me presente un plan de trabajo donde me presenten como van a ejecutar esos fondos que tienen asignados, y si hay recursos que no se pueden ejecutar “entonces seamos claros”, agregó.

De acuerdo a economistas la baja ejecución presupuestaria es una constante, pero en este Gobierno se ha agudizado, y de nada valió que se aprobara un alto Presupuesto, porque no se cubren las necesidades de los hondureños.

Para el caso el economista Roberto Lagos, apuntó que a la fecha apenas se ha ejecutado un 25 % de la inversión pública.

Lagos, dijo que cualquier ejecución del Presupuesto menor al 60 % es “un fracaso”, al tiempo que dijo que este Gobierno carece de un modelo económico.

La falta de ejecución no permite que se impacte la economía, ni llegar a las tasas de crecimiento, si se ejecutará el Presupuesto Honduras crecería a tasas de 4.5 a 4.8 % “pero como no se ejecuta no podemos llegar”, concluyó. LB