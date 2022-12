No tememos ir a un arbitraje internacional por las ZEDE, dice ministro Pedro Barquero

Tegucigalpa – Pedro Barquero, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), manifestó este viernes que no tienen temor que la Zona Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Próspera de Roatán, opte ir a un arbitraje internacional para demandar al Estado de Honduras.

“Será una distracción, tendrán que invertir recursos y tiempo, pues claro que preferiríamos arreglarlo en un diálogo, tampoco tenemos ningún temor porque tenemos un caso sólido, tal como nos han manifestado lo abogados nacionales como internacionales”, dijo Barquero.

El funcionario sostiene que están abiertos y dispuestos a poder entablar conversaciones para encontrar una pronta solución dentro de la soberanía, así como en el marco de la Constitución de la República, como se hizo con las otras ZEDE de Choluteca y Choloma.

“Con Próspera, es la única con la que no hemos logrado acuerdo (…) Es falso que el gobierno no quiera dialogar como lo declararon representantes de la ZEDE, lo que pasa es que quieren poner condiciones y ellos no están en ninguna posición de condicionar al gobierno”, dijo.

En tal sentido, reiteró que tienen disposición para dialogar de buena fe y en el marco de la confianza, así como del marco jurídico “si hay acuerdos con dos ZEDEs y no con una de ellas ¿entonces de quien es la culpa, de Próspera o del gobierno?”.

Nuevamente el funcionario mostró su posición en no firmar un documento de confidencialidad como lo pide Próspera ya que con los demás actores de las ZEDEs en Choloma y Choluteca, han dialogado sin ningún tipo de condición y con ellas hay avances importantes.

Es oportuno mencionar que los representantes de ZEDE Próspera anunciaron el pasado jueves que procederá a buscar un arbitraje internacional contra el estado de Honduras tras no llegar a un acuerdo respecto a la continuidad de sus inversiones en el país centroamericano.

Erick Brimen, director de la mencionada ZEDE, manifestó en conferencia de prensa que está decidido a mantener un diálogo constructivo para elevar la economía de Honduras, crear empleos y generar oportunidades, pero no se han dado las condiciones para el diálogo.

El representante de la empresa de inversión extranjero amplió que “frente a la imposibilidad de obtener para llevar un dialogo formal, no nos ha quedado más que proceder a formalizar la solicitud de un arbitraje internacional”.

Brimen reveló que la ZEDE Próspera ha invertido aproximadamente 80 millones de dólares para la ejecución del proyecto en el municipio de Roatán en las Islas de la Bahía. Sin embargo el ministro de Desarrollo Económico, dijo que desconoce esa información. JP