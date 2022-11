Moukoko: Estoy aquí para aprender; por mi 18 cumpleaños pido los tres puntos

Doha – Youssufa Moukoko, debutante con la selección de Alemania -una de las rivales de España en el Mundial de Qatar 2022- el pasado miércoles ante Oman y que mañana domingo cumple 18 años, declaró este sábado, durante la primera conferencia de prensa del equipo alemán desde que llegó al país anfitrión que está «aquí para aprender» y que por su decimoctavo cumpleaños, desea «los tres puntos» en el partido que les medirá a Japón (día 23).

«Ojalá pueda marcar goles», comentó Moukoko, una de las grandes promesas del fútbol alemán, que contra Omán estrelló un tiro al palo.

«El seleccionador ha confiado en mí, así que yo voy a ir a fondo. Y me quiero divertir. No le doy vueltas a esa oportunidad que casi se convierte en gol. Estar aquí, en un Mundial, con 17 años, no es algo muy habitual. Y al final es el seleccionador quien decide si juego o no», comentó el joven delantero del Borussia Dortmund en referencia al técnico de la tetracampeona, Hansi Flick.

«Estoy aquí para aprender y me alegro de que compañeros tan consagrados como Thomas Müller me den consejos. Aquí estamos los 26 mejores jugadores de Alemania. Estoy muy orgulloso de estar aquí y sé que voy a aprender mucho en este torneo», comentó el joven delantero, que compareció junto al capitán, el portero Manuel Neuer -que lo dobla en edad-, en la rueda de prensa que tuvo lugar este sábado en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que tiene instalado su cuartel general el equipo germano.

«Mis deseos de cumpleaños es que logremos los tres puntos contra Japón», afirmó Moukoko, que indicó que le «hubiera gustado jugar con (Miroslav) Klose», exdelantero de la selección alemana y máximo artillero de la historia de los Mundiales de fútbol. JS