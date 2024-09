Los enemigos de la prosperidad

Era la tarde gris del 30 de septiembre de 2012 y faltaban exactamente 2 años para que Rusia invadiera la península de Crimea. Ajenos a los atrabiliarios planes de Vladimir Putin, dos jóvenes estudiantes de la Universidad de Toronto en Canadá se preparaban para el ImageNet Challenge, un concurso anual de innovación en su casa de estudios. Su proyecto era un identificador de imágenes que usaría Inteligencia Artificial.

Alexander Krizevsky de Ucrania e Ilya Sutskever de Rusia estaban por terminar su doctorado en informática bajo la supervisión del célebre científico Geoffre Hinton. El proyecto no solo les permitió ganar aquel hackathon, sino que cambio la vida de la mayoría de nosotros para siempre.

Luego de ganar el ImageNet Challenge, los dos chicos recibieron ofertas para integrar sus proyectos a las grandes compañías desarrolladoras de internet en el mundo. Microsoft y Google les abrieron las puertas y 12 años después del concurso, los jóvenes ruso y ucraniano son gerentes de sendas compañías tecnológicas, dos de las personas más ricas del mundo y trabajan juntos a despecho del desastre que los líderes de sus países hacen para intentar destruir el mundo.

Esa es la historia del planeta tierra desde que los Sapiens nos adueñamos de ella. Así es como vivimos: Unos pocos de estos “animaloides” desprovistos de talento pretendiendo adueñarse de la voluntad de las mayorías y otros, por suerte mas talentosos, luchando por sacarnos adelante más allá de los enormes retos que naturaleza y políticos imponen cada día.

¡Qué suerte hemos tenido! Los buenos van ganando esta batalla y el mundo es ahora un mejor lugar para vivir que hace un siglo. Pese a Putin y Zelensky, a Netanyahu y Hamas, a Trump y Shi, la historia ha demostrado que, sin duda, es mucho más eficaz la lucha por mantener la humanidad en pie y cada vez mejor que los intentos por suicidarnos. Así sea.

Lástima que acá, en el submundo hondureño como en muchos otros países subdesarrollados, las cosas vayan de mal en peor. Mientras miles de jóvenes ven morir sus aspiraciones por salir adelante mediante emprendimientos o valerosos proyectos, los políticos de todos los colores les pegan coscorrones y les obligan a agachar la cabeza para obligarles a obedecer y retenerse en la miseria.

La estrategia es mantener a la mayoría bajo el yugo de la ignorancia. Viciar nuestros jóvenes con la droga de la ambición al poder por el poder. ¿Sobre qué van a reinar si no permiten abrir espacios para que las cosas cambien y el país se encarrile en la dirección que lleva el mundo?

La noticia de la semana es que la corte Suprema eliminó las ZEDE. ¡Muy bien si piensan que dicho proceso atentaba contra la soberanía o el tinglado constitucional! Pero ¿Pensaron ya en la alternativa? ¿Qué harán con las empresas que, constituidas y en producción generan empleo a miles de familias? Tal vez era más efectivo sentarse y negociar como aprendió a hacer el ser humano civilizado hace 4 milenios y así conquistar el tan ansiado desarrollo. Pero no. Había que destruir y demostrar que quien manda, manda. Así no vamos a ningún lado que no sea el infierno.

¿Por qué ha de extrañarnos, entonces, que S&P nos haya bajado la calificación de riesgo? ¿Qué van a alegar ahora nuestros flamantes y estultos funcionarios? Tal vez dirán lo de siempre: es un ardid del capitalismo o el imperialismo para destruir nuestro proyecto. Sigan así pues y verán como alcanzaremos a Haití o Liberia sin que pase mucho tiempo.

Pero no hay que perder la esperanza. Probablemente, en las entrañas de la misma Babilonia se esté gestando ya la generación que por fin empujará a nuestras Honduras hacia la prosperidad que tanto ansiamos. ¡Así sea!