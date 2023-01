Lo que debe preocupar del Presupuesto es su manejo y para qué se utilizará, apunta economista

Tegucigalpa – Tras recriminar la conducta de los diputados en el Congreso Nacional, por no llegar a consensos y aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año Fiscal 2023, con madrugón y muchas dudas el economista Fredy Tejada, dijo que ahora lo que debe preocupar es cómo se utilizarán los fondos.

Los diputados aprobaron el Presupuesto por un monto de 392 mil 519.7 millones de lempiras.

Fredy Tejada, dijo que la actitud de los políticos debe llamar la atención de toda la población porque siguen con los mismos “los políticos todavía no han madurado”, y no han entendido que el Presupuesto no es una herramienta de políticos, sino una herramienta vital para el país.

El presupuesto es una herramienta para el desarrollo productivo y de ninguna manera debe ser para el beneficio de los partidos, resaltó.

En cuanto a la duda que generan algunas partidas como la confidencial, dijo que lo que debe preocupar no es en sí su monto sino más bien su manejo y para qué se va a utilizar.

Finalmente, añade que el presupuesto de Honduras debe centrarse en atender prioridades como la educación, salud e inversión en infraestructura para la promoción de la inversión. LB