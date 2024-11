Libre 2022-2024: ¡VAMOS BIEN!

Julieta Castellanos

Terminó enero y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro cumplió 50 % de gestión, tiempo suficiente para valorar los avances y logros de medio término y con claridad identificar el rumbo y los caminos. La presidenta en su discurso conmemorativo a los dos años, ha dicho de forma enfática: “Vamos bien, nadie puede negar que vamos por el camino correcto contra la corrupción y haciendo patria”.

Revisando los tres meses que preceden el segundo aniversario, el país exhibe un escenario que amerita registrar y analizar.

1.- El último día de octubre de 2023, los diputados mantuvieron a los hondureños expectantes, a la espera de la convocatoria a Sesión Ordinaria para cerrar la Segunda Legislatura. En la maniobra de mantener la espera hasta los últimos minutos Libre contó con el apoyo del oficialismo del Partido Liberal. Trascendieron negociaciones entre Libre y el presidente del Partido Liberal, referente a la devolución de los bienes incautados y a las demandas de la familia contra el Estado. El tiempo desvirtuará o validará esta hipótesis. No hubo cierre de Legislatura, en su lugar la Junta Directiva del Congreso Nacional (CN) nombró a nueve diputados del oficialismo en la Comisión Permanente.

2.- En diciembre, el partido Libre y la presidenta Castro recibieron varios golpes a su imagen y credibilidad. Dos días después de la visita de Senadores y Congresistas de Estados Unidos, encabezada por el senador Tim Kane, visita valorada de cortés y alcances positivos; el gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visa a diputados por socavar la democracia. En esos días los nueve diputados del oficialismo, integrados en la Comisión Permanente, suplantaron al pleno del CN y eligió a los fiscales general y adjunto en calidad de interinos. De esa Comisión quien ha pagado un alto costo a su imagen es el diputado Hugo Noé Pino, los otros miembros, en su mayoría ya tenían imputaciones judiciales y sociales, y hasta sentencias en firme. Los políticos siempre colocan un rostro limpio en estas comisiones para, según ellos, darles credibilidad, el resultado es inverso, se van quedando sin rostros limpios. En otra acción, casi simultánea, el gobierno de Estados Unidos incluyó a tres hondureños en la lista Engel, un ministro y dos empresarios; el mismísimo empresario que días antes ocupó todas las portadas, fotografiado con la presidente y su hijo Héctor Manuel.

3.- Organizaciones internacionales de alta credibilidad y reputación le escribieron a Libre: Human Rights Watch (HRW) le señala las “expectativas frustradas en Honduras donde la presidenta Xiomara Castro ha fallado en su promesa de fortalecer los derechos humanos y las instituciones democráticas” además, les dice que hay amenazas al derecho al voto y a la participación política; deterioro de la seguridad y debilitamiento de las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder. Por su lado, la Corte IDH se pronunció para que la elección en segundo grado de altos funcionarios se haga en el marco de lo establecido en la Constitución, y hasta el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se expresó en los mismos términos.

4.- Los organismos internacionales no necesitan que les cuenten. Las noticias circulan. A Las declaraciones de Human Rights Watch y de la Corte IDH le preceden, al menos estos hechos públicos:

El Instituto de Conservación Forestal (ICF), Luis Solís, declaró que el crimen organizado y narcotraficantes controlan varias carreteras en el Departamento de Gracias a Dios y solo con permiso de ellos se puede circular (El Heraldo 11/01/2024).

El director de la Policía Nacional, comisionado Juan Aguilar, confirmó que “en esas carreteras hay que pedir permiso para transitar, debido a que son propiedades privadas. (La Prensa 11/01/2024).

Insight Crime publicó un amplio reportaje donde destaca como “hecho preocupante el establecimiento de plantaciones industriales de coca en Honduras, Venezuela y Guatemala” (proceso.hn12/01/2024) Infobae (Argentina) y El País (España) casi de forma simultánea también escribieron sobre este tema. Este reportaje provocó que el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales declarara a la prensa “que entre el año 2022 y 2023 han destruido más de 13 millones de plantas de coca” (La Tribuna 15/01/2024).

Entre noviembre y diciembre de 2023, autoridades hondureñas informaron haber decomisado más de medio millón de dosis de fentanilo en Puerto Cortés y un punto fronterizo entre Honduras y Guatemala (Infobae y otros medios: 8 de noviembre y 13 de diciembre 2023).

5.- Militares y policías siguen siendo parte del problema. El ministro de Defensa confirmó captura del director del Centro Penal La Tolva, coronel José Rodimiro Arita, acusado de intentar ingresar L. 445.000.00 al recinto carcelario (Hondudiario 14/12/23); en estos días, 7 policías han sido capturados por asaltar una vivienda y robarse L. 13.700.000.00 (La Tribuna 25/0172024); y otros 8 policías son investigados, acusados de haber sembrado drogas y pruebas falsas a un comerciante a quien fueron a sacar de su casa y lo ligaron como parte de la MS-13; las cámaras de video de la residencia están aportando a la investigación, el comerciante puso la denuncia y goza de protección. (TN5 Estelar 22/1/2024). Y para ganar confianza de la ciudadanía, y en un concepto tergiversado de policía comunitaria, hemos visto a policías y militares sacando muelas, haciendo limpieza bucal, en brigadas médicas y entregando colchonetas y raciones de comida en los barrios marginales; estas tareas le competen a la Secretaría de Salud y a las instituciones encargadas de las contingencias. Policías y militares se ganan la confianza cumpliendo su función constitucional.

6.- Según la Secretaría de Seguridad, hubo una reducción de los homicidios en el año 2023, su registro da cuenta de 3,030 muertes violentas, 631 menos que el año 2022; sin embargo, el Centro de Estudios de la Mujer registró 386 muertes de mujeres el año 2023, 80 más que el año 2022 y 56 más que el año 2021. Y el director de COIPRODEN ha dicho que el año 2023 registra un incremento en muerte de menores de 30 años; 713 jóvenes y niños fueron asesinados este último año, frente a 569 del año 2022. (La Tribuna 28/01/2024). La pregunta a la Secretaría de Seguridad es: Si han aumentado las muertes violentas de mujeres y de niños y jóvenes menores de 30 años, ¿Cuál es el rango de edad de muertes violentas que ha disminuido?

7.- La presidenta de Honduras ha realizado 15 viajes internacionales (tres a Estados Unidos; y uno a Argentina, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Cuba, Emiratos Árabes, España, Italia, Francia, México y República Dominicana). En el viaje a Dubai a la COP28, Honduras tuvo una amplia participaron, 139 delegados, aunque el gobierno no informó oficialmente de cuántos fueron la delegación gubernamental. Contrasta esta amplia delegación de un país de 112.490 KM2 de extensión y el segundo más pobre del continente, con la de otros países de la región, para el caso Brasil, la primera economía de América Latina, con una extensión de más de 8.5 millones de KM2 y 214.3 millones de habitantes, envío una delegación de 300 personas; México, segunda economía del subcontinente, y con 1.973 millones de KM2 y 129 millones de habitantes envío una delegación de 137; y Costa Rica, «el milagro verde… ha llegado a producir hasta el 99% de su electricidad anual con fuentes renovables” (El País 18/01/2024), con una extensión de 51. 100 KM2 y 5.2 millones de habitantes envió apenas 27 delegados. En la delegación de Honduras estaban integrados 21 periodistas. Esto no es inclusión, es parte de la estrategia gubernamental de querer “tener buena prensa”. El costo del viaje de la comitiva oficial fue de 2.3 millones de dólares, reveló Expediente Público en una investigación (26/1/2024); Y diario La Prensa (28/01/2024) nos dice que fue de L. 57.7 millones.

8.- Los problemas históricos estructurales de pobreza, desempleo, migración e inseguridad continúan. Hay un sobre entusiasmo relatando las historias de los emprendedores, esta categoría que les ilusiona tanto, mutó, antes se llamaba empleo informal, se ha expandido porque no hay empleo formal, no hay empleo con derechos; y la gente tiene que buscar como sobrevivir, y cuando empiezan a sobrevivir, llegan los extorsionadores. El mercado se está saturando de vendedores hoy llamado emprendedores. Hace unos años los vendedores informales eran jóvenes sin estudios formales completos; hoy los llamados emprendedores tienen estudios universitarios, la diferencia es que entregan sus productos en empaques impresos, usan las redes sociales para promocionar y hacen entregas a domicilio. ¡Esta es la innovación tecnológica!

9.- La venta de café ha disminuido en 15. 4% en lo que va de este ciclo productivo (procesohn 29/01/2024); IHCAFE informó de una disminución de ingresos del 20.4% comparado con la producción 2022-2023 (29/01/2024); la Standar anunció el cierre de fincas de banano en Atlántida, además de otras fincas cerradas en Cortés. El camarón perdió el mercado de Taiwán; China no resuelve, compra menos y paga un menor precio; y México ha cerrado el mercado a los camarones. Honduras se quejará dice el Canciller (Diario Tiempo 24/01/2024). Ante este panorama granjas camaroneras han anunciado cierres. Pero en Honduras pasan milagros, la pobreza se reduce aun cuando decrecen las exportaciones, disminuyen las divisas, bajan los ingresos fiscales y se pierden empleos.

10.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica en vez de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas se han incrementado, en 2023 estas pérdidas rozan el 40%; habría que ver si han hecho la licitación de 240 Megas que es el déficit de energía que se debe resolver para que el país funcione. Y falta traer la CICIH y concluir la liquidación de las ZEDEs. Y el incremento al peaje no se ha congelado, “el Gobierno de sus ganancias le paga el ajuste a COVI” (El Heraldo 17/01/2024). ¿Y es que el gobierno tiene ganancias? ¿De qué empresas?

Pero la presidenta tiene razón. ¡LIBRE VA MUY BIEN!

a.- Libre se consolida como un partido vertical con una dirección centralizada y personal. Un partido de conducción caudillista, que por decisión personal y familiar deciden quien debe ser el candidato o candidata del partido. Así se construye la continuidad.

b.- Libre tiene el control real del Congreso Nacional, cuando los votos no le ajustan suspende las sesiones por meses, y encuentra abogados reconvertidos que reinterpretan las leyes para que nueve diputados tomen decisiones que corresponde tomar al menos a 86. Un Congreso que impide el ingreso de diputados incómodos al recinto legislativo, como le pasó al diputado Jorge Cálix cuando se reanudaron las sesiones en enero 2024. Un Congreso Nacional que funciona como propiedad privada. Lo paralizan e ingresa el que Libre quiere. El escenario actual es de concentrar el poder en la Sala Constitucional.

c.- Libre está logrando mayoría simple, acabando el proceso de desguace del Partido Liberal, un proceso que inició el año 2009 cuando el partido no pudo lidiar con dos caciques; y los liberales que no han reflexionado sobre su papel en el pasado reciente, tampoco les importa el futuro del partido, porque la mirada les alcanza para ver y sobrevivir en este presente, creyendo que es el futuro.

d.- Un Partido Nacional que se resiste a revisarse y retirar a una generación de políticos que gobernó y cargará por muchos años el peso de las últimas dirigencias y de algunos funcionarios marcados por una variedad de delitos.

e.- Un PSH a punto de convertirse en un partido incubadora, donde aspirantes de la política encuentran un lugar, asumen el discurso anticorrupción y luego se alinean con el poder. Habría que ver si para el próximo proceso electoral el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y el Abogado Tomé, serán los dueños del PSH.

f.- Y se terminó el tiempo. No abran reformas electorales; no habrá segunda vuelta, y los partidos continuarán dirigiendo el proceso electoral, cuando solo deben ser invitados a participar. Y Libre tiene seguro el triunfo. Su segunda victoria. Libre puede ganar con el 30%-35% de votos que reciba. “Tenemos 32%, con eso ganamos, estamos bien” dice la voz oficial.

Libre tiene clara la estrategia política ideológica, y le está funcionando. Lo que no sabe es como crear riqueza para elevar el nivel de vida de los hondureños y hondureñas. Por ahora distribuyen bonos, la otra versión de Vida Mejor. Para los teóricos de estas izquierdas de última generación, la distribución de riqueza es su gran propuesta; su gran debilidad está en que no saben cómo producir la riqueza, cómo generar empleo, y es que muy pocos de ellos han tenido trabajos productivos, la mayoría ha vivido de la política y de ser políticos, del discurso, de repetir la teoría, de la revuelta… Pero tienen el problema que Honduras no tiene petróleo, gas natural ni litio. Entonces que van a distribuir. De dónde saldrá la riqueza que van a repartir… Eso es lo que todavía estamos por ver. En el año 2024 el telón seguirá corriendo.