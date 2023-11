Ley Tributaria, es un tema político y no fiscal, asevera expresidente de Cohep

Tegucigalpa- No es cierto ese tema de que Honduras se convertirá en un paraíso fiscal o guaridas, si no se aprueba la Ley de Justicia Tributaria, ese es un cuento de quienes quiere seguir sacando dinero, ese tema no tiene nada que ver dijo él preside el Consejo Empresarial de América Latina, Luis Larach.

-Dejen de satanizar a los empresarios, se están perdiendo los empleos, con solo el anuncio de está ley, dijo Larach.

Según Larach, hablar de guaridas y paraísos fiscales es una mentira, “esto es un infierno fiscal” y por eso es que se están yendo los hondureños con todo y sus familias, los inversionistas están huyendo por eso discursos comunistas y de confrontación con los empresarios.

A renglón seguido apuntó “dejen de satanizar a los empresarios los países vecinos sí están atrayendo inversión se están perdiendo los empleos en Honduras por las altas tasas tributarias”

El también expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), recordó que esto no es nuevo que los últimos 12 años de Gobierno de Juan Orlando Hernández, también incrementaron los ingresos, cobraban lo debido y lo indebido y no redujeron la pobreza, por el contrario, la pobreza se incrementa, como la falta de educación y salud.

Esta ley eso es un tema más de discrecionalidad del funcionario para decir quién vive, o quién muere eso ha sucedido, “no es nada nuevo eso lo hemos visto como ha venido pasando en países como Venezuela como Nicaragua donde tienen la discrecionalidad para decir quién va a continuar en el país y quién no”.

Lo que se ha visto es que con solo la discusión de la ley se están perdiendo los empleos, mientras en el entorno regional están atrayendo inversión ya que Honduras es un país de alta tasación tributaria.

Organismos Internacionales como el FMI, “siempre bailan al son de los gobernadores de turno”

¿Para que quieren más dinero?, es la consulta, acaso quieren hacer más infraestructura, más desarrollo y más inversión social; no lo que se ha visto es más pobreza y los de turno quieren seguir en lo mismo, anotó.

Puntualizó que deben parar ese discurso agresivo en contra del empresariado porque no es un buen mensaje “sino un mensaje de mucho riesgo en nuestro país por eso discurso que son discursos comunistas prácticamente”. LB