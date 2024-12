Las Gemínidas, la mejor lluvia de estrellas del año

Chasty Fernández López

Las Gemínidas son una de las principales lluvias de estrellas que tienen lugar cada año, y es considerada como la más regular e intensa (junto con las Perseidas de agosto, las famosas Lágrimas de San Lorenzo). Lo que hace tan especial esta lluvia de estrellas en comparación a otras es que las gemínidas no vienen de un cometa, si no de un asteroide llamado 3200 Faetón, suceso extraño porque los asteroides no son conocidos por dejar un rastro de estrellas brillantes.

Se trata de un fenómeno que, en condiciones óptimas de oscuridad, puede permitir la visualización de hasta 120 meteoros (estrellas fugaces) por hora en su momento de pico de actividad, previsto para la noche del 13 y 14 de este mes de diciembre.

Se va a poder apreciar esta lluvia de estrellas cuando la Constelación de Géminis esté en su punto más alto y es desde aquí donde estas estrellas fugaces parecen provenir. Este punto se denomina radiante, y representa el lugar por el que ingresan en la atmósfera los fragmentos del objeto progenitor de una lluvia de estrellas. Precisamente, la ubicación en el cielo del radiante es la que le da el nombre al fenómeno (en este caso, el radiante se ubica sobre la constelación de Géminis).

El punto más álgido será el 14 de diciembre. Además, se da la circunstancia que, este año, la Luna habrá alcanzado su fase nueva el día 13 y, por lo tanto, estará ausente del firmamento durante las noches siguientes, lo cual implica condiciones ideales para la observación. Cabe señalar que esta lluvia de estrellas estará activa durante casi todo el mes de diciembre.

No olvides ubicarte en un lugar fuera de la contaminación lumínica, sacar tu tienda de acampar, encender la fogata y dirigir tu mirada al Cielo y así podrás observar a simple vista las maravillas que nos regala nuestro universo.