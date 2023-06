La PAA… y la retórica del diputado Rasel Tomé

La socióloga Julieta Castellanos.

El diputado Rasel Tomé ha vuelto a plantear la eliminación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), denunciando, sin ningún argumento fáctico, y apoyado solamente en su capacidad retórica, que la PAA es excluyente y que discrimina a los pobres que han estudiado en el Subsistema Educativo Público.



La PAA se comenzó a aplicar en el año 2006, cuando la UNAH inició el último proceso de reforma universitaria dirigido por la Comisión de Transición que presidió el Dr. Jorge Haddad Quiñonez. Los datos que se presentan son parte del informe que la UNAH hizo público en 2014, después de 7 años de aplicación de la PAA (2006-2013), y provienen de la Dirección del Sistema de Admisiones de la UNAH.



PRIMERA FALACIA: La PAA es excluyente de los estudiantes del Subsistema Educativo Público.

El gráfico abajo expuesto demuestra que el mayor porcentaje de admisión procede de institutos del Subsistema Educativo Público. Gracias a Dios e Islas de la Bahía son la excepción, departamentos con una carga demográfica relativamente baja y con una población estudiantil universitaria de igual proporción. En su política de mayor cobertura e inclusión, la UNAH abrió en Roatán, Islas de la Bahía, una sede de universidad virtual el 12 de diciembre del año 2013.

Diputado Rasel Tomé, los estudiantes del Subsistema Educativo Privado también son hondureños, y tienen derecho de ingresar a la UNAH, no los excluya Usted. Estos estudiantes solo están ocupando un lugar, al que tienen legítimo derecho.

SEGUNDA FALACIA: La UNAH es excluyente.

El diputado Tomé no está enfocando el problema en sus causas. El cuadro siguiente ubica la posición que ocuparon los colegios públicos y privados en los 100 primeros lugares, de acuerdo con la calificación promedio obtenida en la PAA de sus egresados -por espacio no se presentan todos- solo tres institutos públicos aparecen entre los primeros treinta.



Destaca que los institutos Normales, donde se forman los maestros, los dos primeros lugares están ubicados en Ocotepeque e Intibucá, y aparecen en la posición 49 y 51; los otros institutos Normales aparecen después de la posición 71, lugar que ocupa la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Y el otrora prestigioso y centenario instituto Central Vicente

Cáceres, no aparece entre los primeros 100.

Diputado Rasel Tomé, no cree que su mirada debe dirigirla hacia la Secretaría de Educación, indagar el desempeño y los resultados, y si procede impulsar una Reforma Educativa profunda, acorde con la demanda de los tiempos. Su propuesta atenta contra el nivel que debe tener la Educación Superior, y significa obligar a la UNAH a bajarse al nivel del Subsistema Educativo Público, cuando llegan estudiantes con dificultades para leer y comprender. Usted diputado no se ha preguntado ¿por qué los docentes no aceptan ser evaluados, y por qué las autoridades de la Secretaría de Educación han retirado al país de las pruebas internacionales?.

TERCERA FALACIA: Los estudiantes del Subsistema Educativo Público no tienen capacidad.

Subyace en su propuesta estigmatizar a los egresados de las instituciones educativas públicas, ellos si pueden y los resultados así lo demuestran. Las instituciones públicas del departamento de Ocotepeque obtuvieron, en promedio, los más altos resultados en los años analizados. El 95 % de los estudiantes de Ocotepeque que se sometieron a la prueba

provienen de las instituciones de educación pública, y el índice promedio de aprobación fue de 876 puntos, el más alto promedio departamental. Fue en reconocimiento a este desempeño, y por el principio de inclusión, que la UNAH abrió en Ocotepeque, el 5 de enero del año 2015 la Universidad Virtual.



Respetuosamente diputado Rasel Tomé, se le invita a una lectura correcta, responsable y objetiva del siguiente mapa, y sin duda muchas preguntas surgirán, y yo le planteo dos:

¿Cuál es la explicación para que el departamento de Ocotepeque haya obtenido los más altos resultados, 876 puntos, contra los resultados de Francisco Morazán (FM) que obtuvo 787, una diferencia de 89 puntos; puntos oro como dicen los estudiantes, que les da ingreso a elegir entre más áreas del conocimiento?, y ¿Cuál es la diferencia entre el Subsistema Educativo Público del departamento de Lempira, 803 puntos promedio, Intibucá (828) y La Paz (800) regiones que han sido postergadas, y los resultados obtenidos por el mismo Subsistema en los departamentos del corredor de desarrollo, entre ellos, Choluteca (741), FM (787), Atlántida (742) y Yoro (741)?

Sus preocupaciones son legítimas, pero no haga uso demagógico de los temas académicos, ni lo politice partidariamente. Enfoque el problema buscando las soluciones donde se originan. Si la juventud le preocupa, como parece, le remito estos problemas que hoy les agobia.

Según la CEPAL, la desocupación abierta se concentra en la población menor de 25 años. El 36 % de los desocupados están en esta franja de edad.

“En los pueblos no están quedando jóvenes ni para formar un equipo de futbol, y dos centros de Prebásica ya van a cerrar por falta de estudiantes” EH/07/02/2023; cita atribuida al alcalde de San Ignacio. El 55.9 % de la juventud quiere migrar. Indague por qué se quieren ir del país.

Según COIPRODEN, 569 niños, niñas, adolescentes y jóvenes murieron de forma violenta el año 2022. Y según el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la UNAH, 161 mujeres han muerto de forma violenta durante 2023.