La guerra Rusia-Ucrania divide al SICA, reconoce Nicaragua, aliado de Moscú

Tegucigalpa – La guerra iniciada por Rusia en Ucrania ha dividido al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que se debate en si acepta o no como Estado observador a Moscú, según una discusión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de ese organismo divulgada este martes por Managua.

Durante una reunión virtual extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, celebrada el lunes, Nicaragua, que aboga por la incorporación de Rusia como Estado observador, sostuvo que la admisión de Moscú fue aceptada desde diciembre de 2018, por lo que criticó a Costa Rica y a Guatemala por oponerse a ello.

«Ante los planteamientos de la República de Costa Rica y Guatemala, reafirmamos que la Federación de Rusia fue admitida como observador ante el SICA mediante acuerdo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del 13 de diciembre de 2018. Dicho Acuerdo se encuentra vigente», afirmó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en el encuentro virtual.

El jefe de la diplomacia nicaragüense indicó que Rusia, que solicitó ser Estado observador del SICA desde el 26 de marzo de 2015, «fue admitida por consenso del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa referidos a los objetivos y propósitos del sistema».

«LA CUESTIÓN DE RUSIA-UCRANIA»

Según Nicaragua, Costa Rica y Guatemala plantean ahora que la Secretaría General del SICA posponga el proceso de formalización del acuerdo de admisión de Rusia como Estado observador ante el SICA.

«El Reglamento de Admisión de Observadores ante el SICA no contempla la suspensión de un proceso de formalización del acuerdo con un Estado que ya ha sido admitido como observador. Por consiguiente la intención planteada por Costa Rica y Guatemala es improcedente, no tiene cabida, no es aceptable», alegó el canciller nicaragüense.

Moncada agregó que las «decisiones de los Consejos (de Ministros) son de obligatorio cumplimiento».

«La cuestión de Rusia-Ucrania es un tema que está fuera de la agenda regional», continuó el canciller, cuyas declaraciones fueron divulgadas a través de una nota de prensa por el Gobierno de Nicaragua.

«Puede ser un tema de relaciones bilaterales de los Estados, no cabe como tema de discusión del SICA», añadió.

Por tanto, según Nicaragua, «el planteamiento de Costa Rica y Guatemala pretende, por la vía de hecho, dejar sin efecto un Acuerdo legalmente adoptado, rompiendo el consenso para materializar dicho Acuerdo aprobado por los países SICA, con las formalidades y procedimientos establecidos».

«La posición de Nicaragua es que el Secretario General del SICA debe cumplir y llevar a cabo las decisiones de los Presidentes y Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y dar continuidad y finalización al proceso de firma para la participación plena de Rusia como observador, cumpliendo como corresponde con el Acuerdo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores 03-2018», puntualizó.

CHINA, RUSIA Y TAIWÁN

El pasado fin de semana, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abogó por la incorporación de China y Rusia como Estados observadores del SICA, y que se expulse a Taiwán, debido a que la mayoría de los países del istmo tienen relaciones diplomáticas con Pekín.

Managua ha insistido en la incorporación de Rusia como observador del SICA en el marco de la gira que el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, hace por América Latina, que lo llevará por Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El SICA fue constituido el 13 de diciembre de 1991 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente se adhirieron como miembros plenos Belice en el 2000, y a partir de 2013 República Dominicana.

Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Haití, Italia, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Qatar, Reino Unido, Serbia, Suecia, Taiwán, Turquía, Unión Europea, Uruguay y el Vaticano, son observadores del organismo regional.

La petición de Rusia para incorporarse al SICA está en trámite, al igual que la de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Georgia, según la página web de ese organismo. JS