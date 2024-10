La evolución del periodismo.

Daniel Meza Palma, Exsecretario de Planificación, agosto 1984-enero1986

El periodismo ha sido clave en la diseminación de información desde la antigüedad. En sus inicios la difusión y la velocidad con que las noticias eran compartidas estuvo vinculada a las tecnologías de la comunicación existentes en cada época. https://es.wikipedia.org/

1 Pinturas rupestres, 30 000 a.c.

2 Pictogramas, China y Egipto 5 000 a.c.

3 Palomas mensajeras, Grecia776 a.c.

4 Heliografo, Roma 37

5 Papel, China 105

6 Diarios, Alemania 1650

7 Código Morse, 1835

8 Teléfono, Estados Unidos, 1876

9 Primera señal trasatlántica, Cornualles a Terranova 1902

10 Primera señal televisiva, Reino Unido 1927

11 Arpanet, Estados Unidos 1969

12 WWW, Estados Unidos 1994

13 Youtube, Estados Unidos 2004

14 Facebook, Estados Unidos 2004

15 Twitter, Estados Unidos 2006

16 WhatsApp, Estados Unidos 2009

17 TIKTOK, China 2016

Lapsos temporales de los saltos en las formas de comunicación: entre las pinturas rupestres y los pictogramas, 25 000 años; entre el papel y los diarios, 1 545 años; entre el código Morse y la primera señal televisiva, 92 años; entre internet y TIKTOK, 22 años.

El periodismo en su desarrolló a lo largo de la historia, es entendido como una actividad regular y continua de recogida, elaboración y difusión de noticias sobre los principales acontecimientos que ocurren en el mundo, que llevan a cabo los periodistas. La tendencia ha sido el incremento del número de noticias al alcance de los ciudadanos y de la velocidad de transmisión. Desde finales del siglo XVII los diarios han sido el principal medio de difusión de la actividad de los periodistas, a los que durante esa época se añadieron las revistas; en el siglo XX la radio y la televisión; y en el siglo XXI el Internet.

Tras un estudio comparado, Jaume Guillamet concluye que puede afirmarse que hay consenso en definir las etapas de la historia del periodismo: el antiguo o artesano (1609-1789), el moderno o liberal (1789-último cuarto del siglo XIX), el contemporáneo o industrial (último cuarto del siglo XIX-último cuarto del siglo XX) y el que se deriva de la aparición de Internet, en 1994.

Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, España y los Estados Unidos, en este orden, son los países claves para la aproximación académica a la historia del periodismo.

El periodismo se ha extendido gracias al crecimiento de la tecnología y el comercio, marcado por el advenimiento de técnicas especializadas para recoger y diseminar información que ha causado el aumento constante del alcance de las noticias disponibles y la velocidad con la que son transmitidas.

El periodismo penetra todas las actividades de la vida humana. En fundaciongabo.org, Niceto Blázquez indica: El periodismo es importante como registro histórico, expresión de la sociedad, desarrollo del conocimiento y porque fundamenta la libertad de personas y de sociedades.

Pero la más conocida razón de la importancia del periodismo es que, al servir como canal de expresión de la sociedad, impulsa cambios en la historia. Una metáfora asimila la actividad periodística en la sociedad, a la de los ojos, oídos y la lengua en el cuerpo humano. La sociedad necesita del periodismo tanto como el cuerpo humano de sus órganos de los sentidos: el periodismo contribuye al desarrollo del conocimiento de la realidad.

Ese conocimiento es la base de la libertad. Una sociedad no puede ser libre si no conoce la realidad de lo que sucede. Cuando se conoce bien lo que pasa, las decisiones se toman en libertad; en cambio, cuando no hay ese conocimiento, sociedades e individuos son manipulables.

Los redactores del código de Dakota del Sur eran conscientes de ese poder impresionante cuando escribieron estas palabras: «la profesión de periodística es la fuerza más grande a la hora de influir en el pensamiento humano.»

La prensa es un poder empresarial, económico, político e ideológico, por lo que hoy le corresponde el papel protagónico de enfrentar el impacto adverso de la desinformación y las noticias falsas.