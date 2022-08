La academia no aceptará injerencia externa y buscará elegir a los mejores jueces en la CSJ: rector de la UNAH

Tegucigalpa – Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que como representantes de la academia en la Junta Nominadora para selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicias (CSJ), tienen el compromiso de escoger los mejores y para lograrlo no permitirán injerencias externas de ninguna naturaleza.

“Tenemos la oportunidad de elegir a la mejor Corte Suprema y no debemos desaprovecharla para que sea la más independiente”, inició diciendo Herrera para luego agregar que atenderán en tiempo y forma el llamado de gobierno para integrar al miembro propietario y suplente de la academia en la Junta Nominadora.Ocultar el mensaje original

Dijo que espera que, de parte de la academia en la participación del proceso de selección de candidatos a magistrados “será meramente apolítica y basaba únicamente basada en conceptos académicos, desde la presidencia de la educación superior nos reuniremos con las personas que sean seleccionadas para hacerles saber que necesitamos a los mejores”.

En ese sentido, Herrera enfatizó que, desde la academia, no permitirán ningún tipo de injerencia externa, “nos enfocaremos en hacer un análisis objetivo y coherente, velaremos para que los 45 seleccionados, cumplan con lo establecido en la ley, las reglas están dadas, la lucha sigue siendo que no haya injerencia de personas ligadas a los políticos”.

Añadió que existe preocupación por las intenciones que se tiene de remover a la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, quien ha venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás en el cargo, pues eso solo genera dudas y temores, además retraen el aspecto político al tema desafortunadamente.

“Al final serán los encargados que tomarán una decisión, nosotros no podemos tener injerencia en ello porque es un tema que no nos compete, pero esperamos que cualquier decisión que se tome al respecto no sea una acción lesiva a los intereses legales y no nos dejen iniciativas de polarización”, concluyó el rector Herrera. JP