Koundé: «En defensa tenemos margen de mejora»

Doha – El francés Jules Koundé se adapta al puesto que le ha asignado Didier Deschamps, el de lateral derecho, una demarcación que no es la suya y en la que considera que, como en toda la zaga francesa, «hay margen de progresión».

«Es un puesto al que me estoy acostumbrando, hay un enorme margen de progresión. Pero cada día me encuentro mejor», afirma el jugador del Barcelona, que señaló que su prestación ante Inglaterra en cuartos fue más lograda.

«Defendimos mejor, cerramos las líneas de pase, eso hizo mi trabajo más sencillo. Hemos analizado el vídeo para ver qué mejorar. Sabíamos que su lado izquierdo era el más peligroso, creo que hicimos un gran partido colectivo», comentó.

Francia ha encajado cinco goles en los cinco partidos disputados en Catar, lo que demuestra que debe mejorar en defensa.

«No nos inquieta. Siempre hay un margen de progresión, goles evitables, errores evitables. En defensa hay cosas que hemos mejorado, como cerrar espacios. Eso puede ayudar. Somos una defensa nueva, tenemos pocos partidos en común, hay que aprender a conocerse», indicó.

Bromea Koundé con la posibilidad de marcar un gol clave como lateral derecho, como en 1998 hizo Lilian Thuram camino del primer Mundial de Francia y cuatro años más tarde Benjamin Pavard antes del segundo.

«¿Por qué no el miércoles? No es algo en lo que me concentre, pero ¿a quién no le gustaría hacer un Thuram o un Pavard?», dijo.

El defensa verá en el equipo contrario a Yassim Bono, el portero marroquí con quien compartió varias temporadas en el Sevilla. «No me sorprende lo que está haciendo, le he visto jugar a un elevado nivel en España y en la Liga de Campeones. Es muy completo, mentalmente muy fuerte, también en los penaltis. Estoy muy contento por él, se lo he dicho durante este Mundial», relató.

Koundé apeló a no fiarse de Marruecos, «que está haciendo una competición excepcional» y «ha ganado a grandes naciones».

«Nos lo vamos a tomar en serio. No es una sorpresa, están aquí y lo merecen. Esperemos complicarles la labor y clasificarnos», dijo.

En particular, elogió su defensa: «Son muy compactos, juegan con las líneas muy juntas, dejan poco tiempo al que tiene el balón para organizarse. Ponen muchos jugadores sobre el balón, eso complica la labor. Hay que circular muy rápido de un lugar a otro».

«No tienen la posesión, pero son muy eficaces cuando lo tienen, buscan enseguida sus extremos, que son muy peligrosos. En defensa comunican mucho, defender es saber comunicar con los compañeros para dar la información más cercana posible. Es un arte que se subestima», dijo.

Como el resto de sus compañeros, destacó el papel de Antoine Griezmann en la selección francesa: «Es un jugador clave, que representa bien el equipo, juega por el colectivo sin importar cual sea la competición».

«Lo está demostrando en un puesto menos habitual, juega mucuho sin balón, corre, presiona, cuando coge el balón domina el juego, lo orienta, tiene una calidad técnica superior a la media y da pases decisivos. Es un jugador muy importante que aporta mucho a este equipo», subrayó.

Koundé, de 24 años, se mostró muy orgulloso de la carrera que ha completado hasta ahora y de haber encontrado un puesto de titular en la selección.

«Estoy muy orgulloso. Desde el centro de formación siempre ha habido obstáculos, puede que más que otros, pero estoy muy contento de estar aquí. Ahora me doy cuenta de la suerte de afrontar unas semifinales de un Mundial en un grupo excepcional. Espero que esto dure mucho», manifestó.