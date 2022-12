Kane: «No nos conformamos con los cuartos»

Doha.– El capitán de Inglaterra, Harry Kane, mostró la ambición de su equipo para superar los cuartos de final del Mundial de Qatar contra Francia y optar a ganar el trofeo.

«No nos conformamos con los cuartos. Sabemos que hay equipos muy buenos, pero pensamos que nosotros formamos parte de esos equipos. Tenemos la creencia y la determinación de que podemos tener éxito. Es algo que podemos demostrar en el campo», aseguró.

El delantero del Tottenham aseguró que no afrontan el duelo contra Francia «como una final, si no como un escalón más para ganar el Mundial».

El atacante afirmó que no ha hablado con el portero francés, Hugo Lloris, compañero en su club y amigo: «Tenemos una gran relación, hemos jugado muchos años juntos. Es una gran persona y uno de los mejores porteros del mundo pero ese día no seremos amigos. Será un enfrentamiento entre dos grandes equipos. No puedo expresar todo lo que le aprecio. Estaré contento de ganarle, pero sé que él hará todo lo posible por ganar».

Aseguró que a su lado ha «aprendido muchas cosas, entre ellas a ser un mejor capitán para Inglaterra».

Pero negó que le vaya a condicionar a la hora de tirar un penalti porque no los practica con él, si no con los porteros reserva del Tottenham.

Kane mostró su entera confianza en Kyle Walker para frenar a Kylian Mbappé: «Es un defensor fantástico y probablemente el lateral derecho más consistente de los últimos 10 años».

