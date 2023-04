Jóvenes contra la corrupción

Eliany Barralaga

Columnista invitada

Las juventudes, a lo largo de la historia, hemos demostrado que desde las limitaciones que nos impone la sociedad, somos capaces de organizarnos y hacer frente a las problemáticas que nos agobian para fortalecer el tejido social y político, y construir juntxs un presente y futuro sostenible.



La corrupción, es una de las principales preocupaciones de las juventudes. El abuso de poder, la falta de transparencia, la desviación de fondo, son temas alarmantes, que además de generara desconfianza, afecta a la democracia del país.



Reconocemos que la corrupción no es una cuestión solo de políticos; la corrupción va desde un funcionario usando los fondos públicos con fines personales, hasta un ciudadano que ofrece dinero al policía de Tránsito para no pagar una multa. La corrupción crea costos y perjuicios para todxs, perpetúa este mal que profundiza la pobreza e incrementa la desigualdad social, e impide el ejercicio y goce de derechos humanos, socavando la institucionalidad del Estado de Derecho.



Pero, ¿qué rol y aporte hemos tenido las juventudes en la lucha anticorrupción? Desde el Movimiento Nacional de Juventudes de Honduras (MONJUH), nuestros aportes están marcados por las veedurías y fiscalización en la actuación de los funcionarios públicos, lo cual ha sido indispensable ante una administración pública que no siempre responde a las necesidades ciudadanas. Informarnos, nos organizamos, participamos activamente en la Política Anticorrupción y denunciamos estos actos. Ese ha sido parte de nuestro compromiso para que el país camine hacia lo más transparente y honesto posible.



Desde el MONJUH, las juventudes, que somos el presente, futuro y la esperanza

de Honduras, presentamos la Agenda Juvenil Nacional Anticorrupción, un esfuerzo impulsado por el proyecto HondurACTion que conforman las organizaciones, Christian Aid (CA), el Organismo Cristiano de esarrollo Integral de Honduras (OCDIH), con el acompañamiento del Centro de Desarrollo Humano (CDH), y el apoyo financiero de la Unión Europea.



La Agenda es la síntesis de una serie de propuestas realizadas por jóvenes de múltiples regiones del país, quienes nos hemos formado para tener la capacidad de posicionarnos como actores clave para la transformación de la realidad coyuntural y estructural en materia de corrupción en Honduras. Nos hemos organizado con el fin de dar a conocer las problemáticas que enfretamos y sistematizar nuestros sentire, desde el pleno auto reconocimiento de nuestra condición como sujetos políticos con capacidad para incidir en múltiples niveles, desde las comunidades más pequeñas, a las ciudades más grandes de nuestro país.



La pertinencia de este proyecto reside en que, desde hace más de una decada, Honduras ha sido calificada como uno de los países con los índices más altos de corrupción en el mundo, debido, entre otros factores, a la existencia de redes corruptas dentro del mismo Estado vinculadas a partidos políticos, que genran una fuerte presencia del crimen organizado, altos niveles de violencia e inseguridad, falta de pluralidad e independencia en determinados medios de comunicación y escasa vigencia del Estado de derecho.



El MONJUH, como aporte al proyecto por un país transparente y como producto del análisis de la problemática que vive Honduras por la corrupción y la impunidad y su impacto en los derechos de la juventud, ha construido la agenda bajo ocho ejes temáticos prioritarios: movilidad humana, violencia y discriminación, trabajo digno, emprendimiento y empleabilidad, educación integral, arte y cultura, salud integral, medioambiente e infraestructura, democracia y participación juvenil, transparencia y anticorrupción y dos ejes transversales: mujeres y genero;derechos humanos.



Me complace recalcar lo que mencionó Cesar Vallecillo, representante del Proyecto HondurACTion “La prevención de la corrupción es una responsabilidad de todos los sectores, y lograrlo nos va a permitir avanzar hacia el desarrollo y la sostenibilidad como sociedad, creando oportunidades para la población, la igualdad de género y garantizar el acceso a servicios esenciales básicos como la salud y la educación que tanto necesitamos”.



Sabemos que, para lograr sociedades más justas y transparentes, tenemos grandes obstáculos que superar. Para ello, las juventudes nos incorporamos al diseño de las soluciones, es fundamental para dar respuestas efectivas ante los nuevos desafíos, a través de la Agenda que es un instrumento que busca incidir en los cambios estructurales con alcance a nivel local, nacional, regional e internacional.



Hoy más que nunca, somos compromiso con nuestras comunidades y conciencia con nuestro entorno. Nuestra obligación como juventudes consientes, es transformar el país, pero lo más importante y necesario es transformar nuestra forma de pensar y actuar.



*MONJUH/Coalición Anticorrupción