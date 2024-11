Infidelidad o autosabotaje

Chasty Fernández López

Cuando mencionamos la palabra infidelidad normalmente suele limitarse a una pareja, sin embargo, la infidelidad más dañina es la que perpetramos hacia nosotros mismos, pues la relación más importante que tienes es la relación contigo mismo. La calidad de las demás relaciones depende de la calidad de la primera, son un reflejo del amor que te das o del que te niegas. En muchos casos no somos conscientes de que estamos viviendo está situación, pues se nos hace normal ir en contra de nosotros en pos de los deseos y expectativas de los demás, pues en el fondo tenemos un miedo muy grande a ser rechazados, excluidos y juzgados. El autosabotaje nos sume en un estado de incongruencia, y esta deriva en depresión, cansancio, enfermedad, confusión, sensación de falta de propósito y fracaso.

¿Cómo sé si me estoy auto saboteando? No cumplo con las promesas que me hago, Me auto saboteo para luego culparme y juzgarme, Quiero resultados positivos pero me aferro a mis pensamientos y dinámicas negativas, En mi lista de cosas valiosas; la disciplina y la constancia ocupan los últimos lugares, Me la paso buscando culpables de aquello que yo he atraído a mi vida, Me parece una tarea imposible prestarme cinco minutos de atención para buscar herramientas que alimentan mi espíritu, pero puedo desvelarme viendo una serie completa o pasar horas distraído en cosas que no me aportan nada, genero tolerancia al dolor en lugar de buscar mi propia sanación.

Las causas más comunes del autosabotaje son el miedo, la baja autoestima y el perfeccionismo. Los síntomas pueden variar dependiendo de la persona, pero generalmente incluyen: Tomar decisiones apresuradas para evitar el cambio, Pensar de forma negativa o autodestructiva, Falta de motivación, negarse a pedir ayuda o apoyo, Evitar el éxito y la felicidad, No confiar en uno mismo, Ponerse objetivos irrealistas y desalentadores, Auto agotamiento crónico y constante, Abandonar objetivos o metas, Rechazar los sentimientos positivos. El autosabotaje puede parecer un obstáculo insuperable, pero es importante recordar que no estás solo y que existen recursos para ayudarte, si tomas medidas para evitarlo y frustrarlo, podrás crearte un futuro mejor.

Tienes el derecho, y el deber de hacer tu propio camino, en congruencia con tu corazón, pues cada quien viene a crear su propia historia, a aprender sus propias lecciones. Pierde el miedo a seguir tu propio camino, no traicionas a nadie si eliges hacer las cosas diferentes, a la única persona que puedes traicionar es a ti cuando no escuchas la voz de tu ser y de quienes te aman y se preocupan por ti.

Se feliz, aunque a veces la vida sea injusta, aunque a veces duela un tanto, siempre, pero siempre habrá alguien que nos quiera, que nos cuide, que nos inspire, aunque no sea para siempre.

Respira, todo estará bien.