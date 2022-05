Hijo de expresidente Suazo Córdova dice estar “tranquilo y sereno” pese a drama por amputación de sus piernas

Tegucigalpa – El ingeniero Julián Suazo, hijo del expresidente Roberto Suazo Córdova dijo estar “tranquilo y sereno” pese al drama que vive por la amputación de ambas piernas tras padecer de diabetes.

– Ve difícil que el Partido Liberal retorne al poder y abogó por la unidad para encontrar a un gran líder que logre convencer al electorado.

Dijo: “Me siento tranquilo y sereno. Ya estoy sin las dos piernas, esto no me frustra, no me quita la alegría, no me quita la paciencia, tengo la fe más fortalecida en el Señor. Voy a seguir adelante”.

Reveló que es paciente diabético desde hace 25 años y desde el año pasado le amputaron su primera pierna y este año la otra.

Suazo reconoció que debido a que fumó por 40 años no tiene buena circulación sanguínea, lo que contribuyó para que se complicara su estado de salud, al grado de cortarles las dos piernas.

En entrevista con la radio HRN, Julián Suazo agradeció a la doctora Ligia Padilla, que fue la encargada de practicarle las amputaciones.

Confesó que pese al drama de perder sus extremidades inferiores, sigue siendo creyendo y mantiene buen estado de ánimo. “Las tempestades son pasajeras y las bendiciones son eternas”, externó.

Pidió a los enfermos diabéticos no confiarse con la enfermedad y siempre estar en revisión médica sin descuidar ningún tipo de detalle.

Suazo es de profesión ingeniero de pesca -egresado de una universidad de Brasil-, es uno de los cuatro profesionales en esta área que existen en Honduras.

Recordó que nunca olvidará el 2018, ya que el 20 de enero murió su hermano Byron, su madre María Teresa Cervantes lo hizo el 25 de enero, el 12 de septiembre expiró su otro hermano Carlos Roberto y su padre Roberto Suazo Córdova murió el 22 de diciembre. Un año antes había fallecido su hermano mayor de nombre Julio.

Dijo que continuará viviendo en la paz, trabajando normalmente vía teletrabajo porque tiene intactas sus facultades mentales.

Compartió que disfruta sus días junto a su esposa Patricia y sus dos hijos: Maryori y Julián, así como su hermano Socorro.

“No voy a perder mi positivismo: Tengo fe, paciencia, disciplina y positivismo”, insistió.

Se confesó un aficionado de la mensajería WhatsApp, medio por el cual mantiene comunicación con sus familiares y amigos. Además, dijo que es del movimiento “LiLi” (Liberal/Libre), “le tengo un gran cariño a la familia Zelaya y esa amistad continúa hasta la fecha”.

La visita de George Bush (padre) en calidad de vicepresidente de EEUU, a la casa de Roberto Suazo Córdova.

Recordó con agrado la visita del expresidente de EEUU, George Bush (padre) hasta la vivienda de su padre en la ciudad de La Paz.

Citó que desempeñó cargos importantes como alcalde, diputado, funcionario del Registro Nacional de las Personas (RNP), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Digepesca y viceministro de Agricultura y Ganadería (SAG).

Recordó a su padre -Roberto Suazo Córdova- como una persona humilde, que vivió en paz sus últimos 10 años, apartado de los problemas nacionales y visitando amigos. JS