Hazard y Courtois niegan que haya división en la selección belga

Doha – El incendio provocado en la selección belga tras la derrota ante Marruecos en el Mundial de Qatar hizo que dos pesos pesados del vestuario, Eden Hazard y Thibaut Courtois, comparecieran ante los medios para negar que haya división interna y confirmar que «unidos» buscarán la victoria contra Croacia.

«No ha habido peleas. Tuvimos una reunión todos los jugadores con el cuerpo técnico y nos dijimos a la cara lo que pensamos. Todos estamos unidos. Se escuchan cosas que no son ciertas. Es un momento complicado por la derrota, pero todos estamos dispuestos a trabajar juntos», dijo el atacante.

«Lo que se ha escrito no es verdad», agregó el portero, que apeló a «jugar como si fuera el último partido».

Los dos jugadores del Madrid sustituyeron en la rueda de prensa a Yannik Carrasco y a Jan Vertonghen, dos jugadores con menos experiencia internacional, ante los medios de comunicación ante el momento delicado que vive la selección.

Hazard reconoció que atraviesa «uno de los momentos más difíciles de su carrera» en la selección, pero expresó su confianza en seguir avanzando: «No creo que vaya a ser mi último partido con la selección, creo que vamos a ganar y vamos a llegar muy lejos».

Reconoció que Bélgica ha perdido algo de calidad individual, necesaria para marcar la diferencia y aseguró que en su ausencia no han sido capaces de sustituirla por el colectivo.

«Nos falta confianza y esa solo se recupera ganando», aseguró el jugador que pidió «dejar de hablar y demostrarlo sobre el terreno».

Hazard afirmó que no respetaron las consignas que dio el seleccionador, Roberto Martínez, que jugaron acelerados y eso te lleva a errores, al tiempo que bajaron los brazos enseguida.

«Con la experiencia que hay en el campo es algo incomprensible, tenemos muchos jugadores que acumulan muchos partidos internacionales», comentó.

El delantero señaló que la reunión pudo servir para aclarar malentendidos que hayan podido surgir de declaraciones de unos y otros y evitó tomarse como una crítica las palabras de Kevin de Bruyne asegurando que Bélgica ya no gana porque son muy viejos.

«No lo dijo en serio, quería decir que somos más viejos que hace cuatro años. He hablado con él y no había ninguna mala intención. Kevin confía en el grupo, si no, no estaría aquí», señaló.

Hazard también negó que hubiera discusiones en el vestuario tras la derrota contra Marruecos: «el único que habló fue el seleccionador», dijo el jugador, una versión que corroboró Courtois.

«Yo fui el primero en entrar en el vestuario. Estaba muy enojado. Pasé allí 20 minutos y no pasó nada. El entrenador habló un momento y eso fue todo. El problema es que se dicen demasiadas mentiras», aseguró el portero.

Sobre las declaraciones de De Bruyne, aseguró: «La edad no importa. Mira el Madrid, tiene a Modric, Benzema,… Yo creo que una buena mezcla de experiencia y juventud es positiva. Con el Madrid nos valió para ganar la Liga de Campeones».

Courtois aseguró que el equipo, tercero del pasado Mundial, tiene que afrontar unido el desafío que tienen frente a Croacia, finalista hace cuatro años, contra el que solo la victoria les garantiza estar en octavos de final.

«Tenemos que mejorar. El espíritu de lucha y la voluntad de ganar son importantes. Contra Marruecos Tácticamente no estuvimos mal, la organización y la defensa fueron buenas, pero en el ataque algunas cosas no salieron. Vamos a trabajar en eso. Estoy convencido de que podemos ganar a Croacia, aunque es un equipo muy fuerte», señaló. JP