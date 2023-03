Gobierno cree que puede solventar los problemas, pero aumentan el Presupuesto y hay más pobreza, apunta Luis Larach

Tegucigalpa – El gobierno no ha atendido las recomendaciones del sector privado, contrario a eso muchos funcionarios de gobierno han sido “agresivos y agraviantes” con el sector, dijo el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach.

Con esa actitud han denotado como si el gobierno puede solventar los problemas, sin darse cuenta que no hay mejor programa social que un buen sostenible y digno que satisfaga las necesidades de nuestros pobladores, añadió.

Aclaró que la preocupación no viene sólo con este gobierno pues las últimas administraciones han estado creciendo aumentando el Presupuesto y la población empobreciendo; no hay mejoras por ejemplo ni en salud ni educación “ese dinero en el gobierno no produce nada más que miseria”.

En los últimos años ha habido menos inversión, menos empleo, lejos de crear nuevos empleados se han estado perdiendo en los últimos 10 años se han creado en el sector privado 142 mil empleos formales esto representa 14 mil 200 personas por año.

A renglón seguido, apuntó que esa cifra de generación de empleo se queda corta porque cada año se suman a la población económicamente activa aproximada 200 mil personas, ese resto de personas se va Estados Unidos a España o a la informalidad; y el sector informal no aporta sus impuestos ni ningún beneficio al gobierno, entonces este no tiene para sus proyectos sociales.

Ojalá ahora el gobierno pueda atender el llamado y trabajar conjuntamente porque “no hemos sido capaces de aumentar la inversión extranjera”, y es preocupante que cada día hay más pobreza, por lo que es urgente tomar medidas que refuercen y atraigan la inversión para generar empleo, concluyó. LB