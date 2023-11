Ficohsa in Black, la temporada de compras más grande del año

Tegucigalpa – Banco Ficohsa, se complace en anunciar el inicio de la temporada de compras más grande del año “Ficohsa in Black”. Un concepto diseñado para ofrecer descuentos, beneficios y ventajas exclusivas, durante todo el mes de noviembre.

La promoción «Ficohsa in Black» se destaca por su compromiso de brindar a todos los clientes de tarjetas de crédito y débito Visa Ficohsa una amplia gama de promociones inigualables:

Hasta 70% de descuento en comercios seleccionados

70% más valor en puntos disfruta+ del 03 al 06 y del 23 al 26 de noviembre

del 03 al 06 y del 23 al 26 de noviembre Extra financiamiento hasta 36 meses con 0% interés en comercios a nivel nacional

en comercios a nivel nacional Compra hoy y paga en el 2024, pasando cualquier compra de noviembre a cuotas llamando al Call Center 2280-1000 en Tegucigalpa o 2580-1000 en San Pedro Sula o ingresando al portal de gestiones en línea en www.ficohsa.com

pasando cualquier compra de noviembre a cuotas llamando al Call Center 2280-1000 en Tegucigalpa o 2580-1000 en San Pedro Sula o ingresando al portal de gestiones en línea en www.ficohsa.com Acumulación 5x$1 en puntos disfruta+ y LifeMiles en todas las compras de noviembre

Todos estos beneficios los podrán encontrar en los mejores comercios del país de diferentes rubros: tecnología, viajes, tiendas por departamento, hogar, moda, joyerías, supermercado y mucho más.

Además, por primera vez “Alegría Market is the new Black” un bazar que destacará el talento y la creatividad de emprendedores hondureños. El cual se llevará a cabo el último fin de semana de noviembre.

Fabiola Martínez, Vicepresidenta de Banca de Pasivos y Segmentos expresó: «Estamos contentos de presentar ‘Ficohsa in Black’, una oferta que refleja nuestro compromiso de brindar a nuestros clientes experiencias exclusivas y oportunidades únicas. Creemos que esta promoción no solo ofrece promociones, sino que también fomentará el espíritu emprendedor en Honduras. Esperamos que todos nuestros clientes se unan a nosotros en este emocionante viaje».

Esta campaña forma parte del objetivo principal Banco Ficohsa en premiar la lealtad de sus clientes y seguir ofreciendo los beneficios permanentes con sus tarjetas de crédito y débito.

Para conocer detalles sobre todas las promociones, comercios participantes y eventos ingrese a www.guiadecomprasficohsa.com y a las redes sociales de Ficohsa en Facebook e Instagram.