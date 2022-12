Fernando Santos: «Cristiano nunca me dijo que quisiera irse»

Doha – Fernando Santos, seleccionador de Portugal, admitió este viernes una conversación el pasado martes con Cristiano Ronaldo, «antes de comer», en el mismo día del partido que lo dejó de suplente contra Suiza, para explicarle por qué no iba a ser titular en ese encuentro, pero aseguró que fue una charla «normal y tranquila», en la que el capitán «nunca» le dijo que «quisiera irse» de la selección y del Mundial de Qatar 2022.

«La conversación ocurrió. Desde que llegué aquí, antes de los partidos sólo estoy hora y media con el equipo. Estoy escribiendo en la pizarra. Pero era normal que sucediera. No lo hago con todos, pero es el capitán. Siendo quien es, todo lo que representa para el equipo, tenía que tener la charla. Fue el día del partido antes de comer. Sólo fue para explicarle por qué no iba a jugar. Fue en mi oficina y le dije que no iba a ser titular. Pensé que su entrada en el segundo tiempo podría solucionar el partido», expuso el técnico en rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.

Santos admitió que Cristiano Ronaldo «no» estaba contento con su suplencia, porque «siempre juega de titular». «Es natural. Fue una conversación normal, tranquila. Nunca me dijo que quisiera irse de la selección», remarcó el técnico, que puntualizó «algunas cosas»: «Está de moda señalar a Cristiano. No hay mejor ejemplo que el que dio en el partido. Fue el que más gritó en el vestuario, saltó en todos los goles. Dejad a Ronaldo en paz».

«Cada vez que comparecemos ante la prensa, el 90 por ciento de las preguntas son sobre Cristiano», repasó el entrenador, que destacó el «fantástico ambiente» en el vestuario, entre los 24 jugadores que conforman la plantilla actual de Portugal en Qatar 2022, una vez que tanto Nuno Mendes como Danilo Pereira, lesionados, han debido abandonar la concentración para continuar su recuperación con su club, el París Saint Germain.

Sin desvelar si Ruben Dias podrá o no formar en el once titular, tras ejercitarse el jueves en el gimnasio, ni si repetirá la alineación que goleó 6-1 en octavos, el técnico avisó del potencial de Marruecos: «Nos planteará problemas diferentes que Suiza. Es muy fuerte. No sé cómo dicen que no es favorito. Sólo ha recibido un gol, ha marcado cuatro, sumó siete puntos en la fase de grupos, tiene futbolistas que juegan en los mejores equipos del mundo…».

También destacó su salida de balón, «con un portero», Yassine Bono, que «juega bien con los pies». «Es un equipo muy fuerte en ataque. No va a ser fácil. Recuerdo el partido del Mundial 2018 (victoria por 1-0 de Portugal en la fase de grupos), que fue el más difícil, aunque ganáramos 1-0. Todos los jugadores saben la calidad del rival. Tenemos que salir al campo sin miedo, con convicción. Tenemos que ser intensos y demostrar lo que somos. Es un equipo muy bien organizado, con talento y creatividad», advirtió. JP