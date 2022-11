Este sistema de justicia actúa contra el pueblo, solo genera impunidad, dice titular del Instituto de la Mujer

Tegucigalpa – Aquí matan a muchas personas y no hay judicialización, este sistema de justicia solo promueve impunidad, actúa no en favor del pueblo sino en contra, dijo este lunes Doris García, titular del Instituto Nacional de la Mujer.

– La investigación criminal contra menores y mujeres, es una puerta cerrada en Honduras, denunció la funcionaria.

– Más de 2 mil comunidades en situación de pobreza extrema serán intervenidas por el gobierno, anunció.

– El crimen organizado penetró la institucionalidad y urgen acciones para transformar el sistema que favorece solo a la impunidad.

“Hay tres poderes del Estado cada cual tiene su competencia y función” refirió inicialmente para luego consultar ¿Cuál es el índice de impunidad que tenemos en Honduras? “Pues 99% y no es de ayer, no es algo nuevo, matas, matas y matas, y no hay criminación por ese crimen”, señaló.

En ese sentido, insistió que es lamentable que a quien asesina en el país centroamericano, no se le persigue por ese delito “entones que es lo que pasa con el sistema judicial, como opera, pero hay que decirlo, este sistema que tenemos estaba operando contra el pueblo y la justicia”.

“Yo no veo que haya justicia dentro del Poder Judicial”, subrayó la funcionaria al tiempo que condenó la ola de violencia contra niños y mujeres que existe en Honduras, flagelo que asegura se ha descontrolado por la falta de la correcta aplicación de justicia.

Refirió en declaraciones al programa Frente a Frente que se está frente a una crisis existencial y un problema amplio que tiene nudos estructurales que nunca fueron atendidos, ya que ninguna de las acciones que se hicieron en los últimos 12 años, pueden reflejar un cambio en Honduras.

Agregó que la situación que viven niño y mujeres, es una situación inaceptable, porque no es posible que si se venía trabajando en la cultura de paz, ¿Por qué estamos en esta crítica situación de seguridad? Lo que tenemos es una violencia creciente generalizada en la sociedad.

Recordó que “el 52% de la población hondureña es femenina, además con un 73% de pobreza generalizada, este fenómeno afecta al 75% de las mujeres en Honduras, pero también el 74% de hogares manejados por mujeres están en extrema pobreza”. JP