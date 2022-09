En 8 años nunca investigaron nada y ahora atienden hasta denuncias de Facebook: edil de SPS por inspecciones del MP

Tegucigalpa – Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula (SPS), reaccionó molesto por las inspecciones que realizan cuerpos de investigación del Ministerio Público (PM) y dice que en ocho años –atrás-, nunca investigaron nada y ahora no salen de la alcaldía “esto no es más que una férrea persecución política”.

Y es que se conoció este lunes sobre una denuncia en contra del alcalde sampedrano, razón por la cual los fiscales se han presentado a alcaldía para hacer inspecciones al respecto. “Son denuncias que se están haciendo por Facebook y ahí si corren a investigarlas, ya con esta son tres denuncias en nuestra contra y todas carentes de fundamentos reales”, aquejó.

En ese sentido, Contreras reaccionó molesto y atribuye tales acciones como persecución política porque a su criterio, cuatro años atrás no hicieron nada, nunca investigaron nada, pese a que en la administración anterior se robaron más de 200 millones de lempiras por supuesta compra de 15 mil raciones comidas para apoyar los afectado de los desastres naturales de Eta y Iota.

“No es posible que en menos de cinco días, tengamos a todos –los fiscales aquí-, estamos manejando tres albergues, todo está claro, pero ahora iremos a Tegucigalpa a interponer una denuncia contra una Fiscalía carente de principios y valores, que solo está siendo utilizada por el Partido Nacional, para perjudicarme”, dijo.

Asimismo, recordó que en ocho años que la alcaldía municipal estuvo administrada por el Partido Nacional, no existe ninguna línea de investigación “en Eta y Iota, se robaron 200 millones comprando pedazos de pizza a 75 lempiras y baleadas a 100, sobre eso no hay nada, esto lo está haciendo el Partido Nacional, pero tienen que saber que no volverán al poder”, concluyó.

Inspecciones de rutinas

Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público, aclaró posteriormente que no hay una línea de investigación contra el alcalde sampedrano y que la presencia de fiscales en el gimnasio olímpico donde funciona un alberque de la municipalidad, solo es para hacer una inspección de rutina.

Guzmán aseguró que fue una imprudencia del funcionario de la Fiscalía decir que atendían una denuncia.

“El fiscal que llegó pertenece a la Fiscalía de Derechos Humanos y anda haciendo una inspección de rutina para conocer la condición en que se encuentran los niños y personas de la tercera edad, no entiendo porque el fiscal se anda tomando atribuciones que no le competen, pero estas son acciones que se harán en todos los albergues de los departamentos de Cortés y Yoro”, explicó.

