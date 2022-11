En inicio del mundial, expertos definen sus candidatas al trono y quienes podrían defraudar en Qatar

Tegucigalpa – Al iniciar este domingo la fiesta deportiva más grande del planeta tierra, donde 32 selecciones competirán por alcanzar la gloria, que hasta ahora, solo pudieron lograr ocho representaciones: Uruguay, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España, esto desde 1930 la primera copa del mundo de la FIFA, los expertos sitúan a Francia entre las favoritas para ganar el mundial, pero históricamente la vigente campeona, no logra revalidar el título desde el mundial de 1958 en Suecia y en 1962 en Chile. Esta doble hazaña solo fue lograda por Brasil, el más ganador con cinco trofeos.

La fiesta deportiva se desarrollará con la sorpresiva ausencia de una de las selecciones más ganadoras de los mundiales de la FIFA, Italia, que después del canarinha, tiene en sus vitrinas cuatro copas, al igual que Alemania, con amplias posibilidades de igualar a Brasil.

Uruguay que ganó dos veces estará en la competición en busca de sus sueños y porque no subir al podio por una tercera ocasión, como también las bicampeonas Francia y Argentina. Pero también Inglaterra y España, lo lograron una vez y sin duda, lo darán todo por ganar otra vez.

El primer partido de la justa mundialista de este 2022, será entre la selección anfitriona Qatar y la sudamericana Ecuador, la cita es a partir de las 10:00 de la mañana en el Al Bayt Stadium que tiene una capacidad de hasta 60 mil personas que seguramente esperan el pitazo inicial.

El lunes la jornada sigue con tres duelos entre: Inglaterra – Irán a las 7:00 AM, Senegal – Holanda a las 10:00 AM y a la 1:00 PM EEEUU – Gales, el martes: Argentina – Arabia Saudita a las 4:00 AM, Dinamarca – Túnez a las 7:00 AM, México – Polonia a las 10:00 AM y Francia – Australia.

Cuatro expertos hondureños del deporte rey fueron consultados Proceso Digital respecto a los favoritos al trono, pero además quienes podrían ser las selecciones que se encuentran a las puertas de resultar un fiasco en la competición más importante del planeta tierra.

Opinaron respecto al tema Rafael Villeda, presidente del Deportivo Olimpia, el club más ganador de la historia del fútbol hondureño, Mario Moncada Godoy, exárbitro de la liga profesional y actual titular de Comisionado Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

También el argentino Carlos Prono, exguardameta del Olimpia y ahora comentarista deportico de Radio Cadena Voces y el periodista Límber Omar Pérez, exjugador del Universidad, Olimpia, Motagua, Marathón y Atlético Olanchano y la Selección Nacional de Honduras.

¿Qué dicen los expertos sobre las favoritas?

Para el presidente de Olimpia, la selección favorita para este mundial de Qatar es Francia, los actuales reyes del fútbol han mostrado un nivel aceptable que los coloca entre los candidatos “creemos que es de las selecciones con posibilidades de repetir título en la Copa del Mundo”.

Para el ex árbitro Mocada Godoy, las representaciones de Brasil y Alemania tienen posibilidades de alcanzar la gloria, sin embargo, no descarta que Argentina pueda pelear por el trono que ganó hace más de 36 años. El mundial es una fiesta que une naciones, despierta pasiones y la sana competencia, dijo el funcionario a Proceso Digital.

“De América Brasil y Argentina, de Europa seguramente Francia y Alemania, en un escalón más abajo se puede colocar a Bélgica, Inglaterra y Holanda. Creo que de la Concacaf puede sacar la cara en hacer un buen papel, la selección de Estados Unidos”, dijo a Proceso Digital Carlo Prono, ex guardameta de Olimpia en Honduras.

Para Límber Pérez, Brasil y Francia tienen los créditos porque tienen equipos sólidos, además sus futbolistas con promedios de edades aptas, para competirle a cualquiera en la copa mundial, además pasan por un buen momento futbolístico y parte están muy bien dirigidas técnicamente.

¿Qué selecciones podrían decepcionar?

Para Prono, ahora comentarista y analista deportivo, las selecciones que podrían defraudar son consideradas potencias del fútbol que están candidateadas y podrían no superar la primera ronda, de la Concacaf podría ser México sino logra la clasificación en la fase de grupos.

Pérez coincide con Prono en que una de las potencias podría resultar un fiasco en el Mundial, entre ellas mencionó a Inglaterra. Argentina, terminará decepcionando porque sus jugadores dependen mucho de Leo Messi y es un jugador de edad avanzada, eso le pasará factura.

Sobre la Concancaf, considera que Canadá podría ser la sorpresa y que a México no le queda grande el mundial, siempre se agrandan, Estados Unidos debe trabajar mucho y Costa Rica la tienen muy complicado, tienen que apostarle al factor sorpresa para sobrevivir. JP